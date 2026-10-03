Украйна удари най-големия полигон за изстрелване на руски дронове. Русия уцели Северния мост в Киев (ВИДЕО)

Изглежда невъзможно, но войната на дронове между Русия и Украйна става все по-ожесточена - изминалата нощ не прави изключение, единствените леки разлики са в целите. А през изминалите часове те са много интересни.

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В Русия в цел на украинските далекобойни дронове се превърна най-големия полигон за изстрелване на руски далекобойни дронове - този в Цимбулово, Орловска област. Данни от FIRMS, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА, сочат, че има пожари там, където са складовете за дронове в района на полигона, както и там, където е основната площадка за изстрелване:

Засега губернаторът на Орловска област Андрей Кличков не е казал нищо по въпроса в официалния си канал в Телеграм. Последното му съобщение касае недостига на горива в областта. Според него, когато датата е четно число, ще могат да зареждат автомобили, чиито регистрационни номера завършват на четно число, а когато датата е нечетно число - тези, чиито номера завършват на нечетено число. Имало и тестови уебстайт, където да се показва в кои от общо 57 бензиностанции на "Газпром" и "Роснефт" в региона има наличност от горива.

Атака с дронове имаше и в Калуга - още снощи мониторингови канали като Drone Bomber обявиха, че има изстреляни украински безпилотни системи, насочени натам и към Москва. Има вече и видеокадри, показващи удар от дрон във висока жилищна сграда - но засега губернаторът на областта Владислав Шапша не е коментирал - той го направи минути след публикуването на този материал. Според информацията: "Снощи силите за противовъздушна отбрана унищожиха 13 безпилотни летателни апарата над общинските райони Жуковска, Износковска и Малоярославец, както и над град Калуга. Атаката с безпилотни летателни апарати в Калуга е повредила жилищни сгради. Екипи за спешна помощ работят на място. Според предварителна информация има пострадали, някои с леки наранявания от счупено стъкло. На всички е оказана необходимата медицинска помощ. Не се е наложила хоспитализация":

Междувременно руският въздушен терор в Киев не спира. След като за едно денонощие на 4 пъти беше атакуван и удрян с дронове Южният мост в Киев, вече беше извършена атака и срещу Северния мост. Това са съоръжения, осигуряващи свързаността на двете половини на украинската столица през река Днепър. Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди в официалния си канал в Телеграм за удара и даде кратко уточнение, че съответните служби работят на място - Още: Украйна удари най-големия център за горива в Русия и Европа. Пламна знаково руско имение. Трета руска атака по Южния мост в Киев (ВИДЕО)