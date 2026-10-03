Телевизионният "хипнотизатор" Кашпировски почина на 87-годишна възраст

На 87-годишна възраст е починал Анатолий Кашпировски - известен от времето на СССР като психотерапевт, той бе един от най-противоречивите "телевизионни хипнотизатори" в края на 80-те и началото на 90-те години на XX век. Той стана суперзвезда по онова време благодарение на масовите си телевизионни сесии, за които претендираше, че са "лечебни".

Въпреки медицинското му образование, методите му за дистанционно внушение бяха остро критикувани от учени и лекари като псевдонаука и това в крайна сметка доведе до забраната им. Кашпировски хипнотизираше публиката от екрана на държавната руска телевизия, като твърдеше, че чрез гласа си и хипнотични внушения може да лекува сляпото черво, тумори, алергии, рани и десетки други заболявания без лекарства.

Хората слагаха буркани и бутилки с чешмяна вода, кремове и лекарства пред телевизионните екрани, вярвайки, че неговата "енергия" през телевизора ще ги "зареди" с лечебни свойства.

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Кашпировски проведе и друг експеримент - през 1989 г. чрез телемост "Киев – Тбилиси" той уж хипнотизира пациентка от разстояние, за да ѝ бъде извършена коремна операция без анестезия.

По-късно, от пандемията от коронавирус през 2020 г. до пролетта на 2026 г. Кашпировски активно поддържаше и свой YouTube канал, като водеше предавания на живо и отново "дистанционни лечебни сесии", макар вече популярността му да бе заглъхнала.

😂 Let’s remember how Kashpirovsky used to send people flying during his “healing” sessions



He did it to demonstrate what he claimed were unusual physical reactions to his influence. https://t.co/tt2CLBDZFV pic.twitter.com/l6k3xhW7Qq — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026