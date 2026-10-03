В Берлин искат обяснения: 100 хил. евро европейски средства са отишли за организации на "Мюсюлманските братя"

През 2026 г. Съветът на Европа е насочил близо 100 хиляди средства от своите фондове към FEMYSO, Форума на европейските мюсюлмански младежки и студентски организации. Средствата са били отпуснати за проект за засилване на политическото участие, лобирането и влиянието на мюсюлманските студенти. Точната сума е 94 556 евро, от които 56 776 евро са отишли за финансиране на проекти, а други 37 780 евро - за организационна подкрепа, пише "Билд".

FEMYSO се представя като глас на мюсюлманската младеж в Европа. Но в доклад, публикуван през 2025 г., френското Министерство на вътрешните работи описва организацията като младежко крило на Съвета на европейските мюсюлмани, структура, която френските власти свързват с "Мюсюлманските братя". Службата за защита на Конституцията на Баден-Вюртемберг е стигнала до аналогична оценка, като също така подчертава, че FEMYSO поддържа контакти с турски десни екстремисти.

Според BILD значителна част от тези средства в крайна сметка идват от вноските, които прави Германия в бюджета на Съвета на Европа като един от неговите най-големи платци.

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Това е и причината депутатът от Бундестага от ХДС Йоханес Фолкман да нарече финансирането "неприемливо" и да поиска обяснение от генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.