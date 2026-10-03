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Църковен празник на 4 октомври: Какво се слага над входната врата на дома?

03 октомври 2026, 18:08 часа 1057 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Църковен празник на 4 октомври: Какво се слага над входната врата на дома?

В православния календар 4 октомври е празникът на Свети свещеномъченик Йеротей. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 4 октомври - традиции, обичаи и забрани

Йеротей е роден в Атина, където получава задълбочено образование, както е обичайно за онова време. Според църковното предание, той е бил ученик на свети апостол Павел и заедно със свети Дионисий Ареопагит активно проповядвал християнството в Атина. Впоследствие Йеротей е назначен за епископ на Атина и става член на Ареопага, върховния съд на града. Служението му е белязано от много чудеса и той печели голямо уважение сред християнската общност.

По време на преследването на християните при император Диоклециан, Йеротей е арестуван за пропагандиране на нова вяра, противоречаща на римската традиция. Той е подложен на жестоки мъчения по време на разпит, но остава верен на убежденията си. Известно е, че е екзекутиран, но подробностите за мъченическата му смърт варират в различните източници - смята се, че е загинал през четвърти век.

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На този ден предците ни са изършвали гадания за времето като са се вглеждали в знаците на природата. Вярва се, че каквото е времето на 4 октомври, такова ще се задържи още 4 седмици. Облачното време на 4 октомври вещае облачно време и през останалата част от месеца. Ако листата на брезата са започнали да пожълтяват отгоре, това вещае ранна пролет.

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Какво не бива да правите утре? Народните поверия съветват да бъдете особено внимателни на този ден: не се доверявайте на непознати, за да избегнете измама или загуба, избягвайте да ходите в гората. Освен това, според народните вярвания, е най-добре да не се претоварвате с многобройни задачи или напрегната физическа работа, тъй като това може да навреди на здравето ви.

Какво можете да правите утре? Вярващите се обръщат към Свети Йеротей с молитви в най-трудните житейски ситуации, търсейки мъдрост и подкрепа при вземането на важни решения. Той е и покровител на учениците и студентите - вярва се, че ги закриля по пътя към знанието. Предците ни са смятали този ден за нестабилен и непредсказуем, така че всичко трябва да се прави с повишено внимание. В древността връзки лук и чесън са били окачвани над вратата на 4 октомври като мощен амулет, предпазващ от злото и негативната енергия.

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църковен празник
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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