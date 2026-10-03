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Прогноза за времето - 4 октомври 2026 г. (неделя)

03 октомври 2026, 19:14 часа 576 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 4 октомври 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в неделния ден, 4 октомври? През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в Източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури, в повечето места, ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана, в София - около 3°. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от север-североизток, в югоизточните райони - до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20° и 25°, в София - около 22°.

В планините 

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по южното крайбрежие – до умерен. Максималните температури ще бъдат 19°-22°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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