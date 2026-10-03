Русия има конкретни планове за война с няколко държави в ЕС: Украйна предупреждава, ужасът настъпва в Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Путинова Русия е разработила планове за атака срещу няколко държави от ЕС. Става въпрос за подробни сценарии, включващи конкретни целеви страни. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Той не уточни кои страни биха могли да бъдат застрашени или какво включват тези планове. Но според него саботажът и подривните действия в страните от ЕС трябва да се считат за част от войната на Русия срещу Европа, а не просто за "хибридни операции".

"Вярвам, че колкото и да се успокоява Европа, тя вече е във война с Русия. Русия го вижда по този начин. И тези операции, извършвани на територията на европейски държави, вече не са хибридни операции. Те са актове на саботаж и подривна дейност", каза Сибиха, цитиран от TVP World.

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Тези думи на Сибиха резонират с думи на белгийския министър на отбраната Тео Франкен. Той каза, че Европа е много добра в инвестиции в мека сила, в социална сигурност – хубава пенсионна система. "Когато някой си загуби работата или е болен, имаме всичко. Но когато има война, хибридни заплахи, нямаме нищо. И да, в много лоша позиция – Белгия (специално) е била лош ученик (по предмета "Война") в миналото", заяви Франкен пред подкаста на Euronews The Europe Conversation:

Belgium's Defense Minister Theo Francken:



Europe has been very good at investing in soft power, in social security.



But when there’s war or when there are hybrid threats, we don’t have anything. So, yeah, we’re in a really difficult position. pic.twitter.com/Mm9BjO1N3K — Clash Report (@clashreport) October 2, 2026

Полското издание Rzeczpospolita съобщи, че полското министерство на отбраната подготвя проектозакон, който да подготви Полша за състояние на предвоенна готовност. Законът ще постави основите преди да се наложи евентуално да се обяви военно положение. Новите законови текстове ще позволят по-ранно разполагане на полски и съюзнически военни части, ще съгласува отбранителните планове със системите на НАТО и ще подготви инфраструктурата за повишена готовност. Все още не е определена дата за внасяне на законопроекта в парламента.

Киев – фокусът на яростта на Путин

"Те (руснаците) искат украинците и особено живеещите в Киев да го напуснат. Това беше тяхната цел през 2022 година, когато започнаха пълномащабната инвазия. За да покажат, че ако нямаме столица, нямаме държава – това не е вярно, защото нашата държава не е само столицата, но столицата е силна част (от нея). Затова ни атакуват с по 300-500 дрона 24/7 – това е тактиката на Путин да ескалира". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, той ги каза пред испанското издание El Mundo – ОЩЕ: С 1000 ракети и дронове Русия се готви за най-сериозния си удар срещу Украйна: Ето къде

Zelensky:



The Russians want Ukrainians to leave the capital, Kyiv. pic.twitter.com/c5WW4Er7SJ — Clash Report (@clashreport) October 2, 2026

Символ на описаната от Зеленски тактика на Путин е вече Южният мост на Киев, който е едно от съоръженията, свързващи двете половини на града през река Днепър. Той беше ударен от руски дронове вече 4 пъти за по-малко от 24 часа, като трафикът през моста беше спрян. Вече има оценки, че използваните дронове са от нов вид – конструирани с бойна глава така, че да се нанасят максимални щети по стоманени конструкции – ОЩЕ: Зеленски: Ударихме кораб в Черно море. Нови руски дронове специално ще спират тока в Украйна

Russia’s Defense Ministry has officially confirmed the strike on Kyiv’s Pivdennyi Bridge, and Z-channels are sharing drone video with a clear view of the bridge. https://t.co/0eFCmOPnIx pic.twitter.com/O3FmH2FlA8 — WarTranslated (@wartranslated) October 2, 2026

През изминалата нощ Русия вече атакува и Северния мост, с което потвърди изцяло казаното от Зеленски. Според популярния руски Z-канал "Рибар", заради атаките местните власти предвиждат транспорт през Днепър с фериботи, докато "колегите им" от "Два майора" се оплакват от непрекъснато спиране на тока в Луганска област и Крим, заради продължаващите украински въздушни удари:

Вчера беше свикан спешен съвет, а кметът на града Виталий Кличко каза, че положението е отчайващо. "Метрото е готово да възобнови работа през Южния мост, когато има въздушна тревога на ниво "жълто". Това обаче ще се случи едва след получаване на експертни мнения за състоянието на конструкцията от научни институти, с които министерството на благоустройството се е свързало. Да се преструваме, че сега може да се живее така, сякаш е мирно време, вече не е възможно! Врагът разрушава Киев - инфраструктура, критични съоръжения, логистика, жилища и социални съоръжения. Агресорът също така започна отново да разрушава енергийния сектор", написа той в официалния си канал в Телеграм – ОЩЕ: Бомбена заплаха спря работата на международното летище в Кишинев, Русия пак бомбардира Харков и Киев (ВИДЕО)

The closure of the bridges has paralyzed evening traffic in Kyiv: there are huge traffic jams on the roads. https://t.co/N9Da5c5pmH pic.twitter.com/ZaHLFDrLi3 — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2026

Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира ударите срещу Южния мост с думите, че решения и то технологични за защита са предлагани, но "чиновниците" се сещат за проблема чак когато той избухне с всичка сила. Каналът обаче не коментира какви могат да са конкретните противодействия. Докато украинците не натрупат запаси от дронове-прехващачи срещу руските дронове с реактивни двигатели, руското въздушно превъзходство, което се упражнява за терор над цивилни, ще се запази - сега руснаците вероятно междувременно складират балистични и квазибалистични ракети за по-интензивни бъдещи удари, казва ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Западните държави се готвят да преместят посолствата и дипломатическите си мисии от Киев, пише The Guardian, като в материала е цитиран европейски дипломат, според когото "ситуацията бързо се влошава". Той казва, че Путин "иска да прати Киев в каменната ера" и че ако има масова евакуация на западни посолства от украинската столица, руската пропаганда ще използва това като доказателство, че Путинова Русия побеждава.

Не само Киев обаче страда – в Мариупол руската окупационна власт краде недвижими имоти от собствениците и ги дава на други. Това става с хора, които все още имат украински документи:

🏚 Apartment seizures continue in Mariupol



The scheme is brutally simple: properties are simply reassigned to new owners in the registry.



Then the new “owner” shows up and tells the lawful residents that their Ukrainian documents no longer mean anything. pic.twitter.com/zwmOBh0ktw — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Край на поредицата от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа на руските и украинските сухопътни сили на фронта в Украйна след 142 поредни денонощия. Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 2 октомври е имало 194 бойни сблъсъка спрямо 207 на 1 октомври. Руснаците са хвърлили 275 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2435 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 270 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9522 FPV дрона, което е с около 630 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

21 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в направлението от Торецк към Константиновка за последните 24 часа. Още 19 са отчетени в Покровското направление. По 8 руски пехотни атаки е имало в Лиманското, Купянското и Южнослобожанското направление т.е. южно от град Вовчанск и в пограничния район на Харковска област, а при Гуляйполе, Запорожка област, е имало 7 руски пехотни атаки. Там е имало по-голяма руска атака с бронирана техника – какво е станало, вижте от долните видеокадри. ISW добавя за Запорожка област следното уточнение: "Украинските сили са повредили средно над два пъти повече руски логистични превозни средства и цистерни за гориво в периода от май 2026 г. до септември 2026 г., отколкото през предходния петмесечен период. Украйнската кампания за удари със среден обсег продължава да възпрепятства движението на руските военни части и руските доставки към фронтовата линия". Интересен факт - "Два майора" в дневния си обзор, публикуван във ВКонтакте, е пропуснал да каже каквото и да е за Лиман, където операция "Вивалди" изненада и постави в тежко положение руската армия:

Russia launched its first "trial" mechanized assault on the Huliaipole axis using several armored vehicles and ATVs, according to Ukraine’s 7th Air Assault Corps. Ukrainian forces stopped the attack near Zaliznychne and Hirke, destroying equipment and personnel. The corps says… pic.twitter.com/IMJ6lKC9Y3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2026

Руското военно министерство не спира да си измисля, че руската армия е обкръжила сериозен брой украински части в голям район от Харковска област, докато постоянно прибавя нови села към уж вече превзетите там, в направлението към Велики Бурлук. Само че ISW в днешния си обзор, цитиран по-горе в текста, прибавя и позиция на един от Z-каналите, че обкръжение в традиционния смисъл на думата няма и че въпросното обкръжение още не е завършено. ISW посочва, че руското военно министерство твърди същото и за Добропиля, Покровското направление - че градът е обкръжен от руските сили, но няма никакви геолокализирани кадри, които да го потвърждават. Всъщност, там руските войници опитват в малки групички, от по 1-3 души, да стигнат до някоя позиция в покрайнините на града и биват посрещани от рояци украински дронове. Руснаците обаче безмилостно бомбардират Добропиля и превръщат поредното украинско населено място в руини, за да могат някак войниците им впоследствие да го превземат - засега не могат. Институтът за изучаване на войната отбелязва и видеокадри с руски войници на гарата в село Купянск-Узловой, на 7 километра югоизточно от Купянск – същите кадри за пръв път са публикувани на 2 октомври, изтрити са и пак са се появили, вероятно модифицирани.

Another city held hostage by Russia’s war. Dobropillia in Donetsk region bears the scars of Russian attacks, with residential buildings heavily damaged and destroyed. #Ukraine pic.twitter.com/AI8BardcZ0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 2, 2026

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