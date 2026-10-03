Бар рухна в северна Испания, има пострадали (ВИДЕО)

Единадесет души са били откарани в болница, след като бар се е срутил тази сутрин в северната испанска област Ла Риоха, съобщиха местните власти. Инцидентът е станал в град Сан Висенте де ла Сонсиера. При срутването между 25 и 30 души са останали блокирани в сградата. Спасителните екипи са извадили хора от руините, а пожарникари продължават да проверяват мястото за евентуално останали затрупани.
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По разкази на оцелели първо е пропаднал подът на заведението, след което се е срутил и таванът.
Полицията е започнала разследване, за да установи причините за инцидента.
⚠️ Derrumbe parcial de un establecimiento hostelero en San Vicente de la Sonsierra sobre las 05:25h.— VOST La Rioja Emergencias (@VOSTlarioja) October 3, 2026
Un total de once personas han sido atendidas por los servicios sanitarios, siendo trasladadas a distintos centros médicos. pic.twitter.com/9obrzSy7Ec