Лисабон спира временно фуникулярите, има две версии за трагедията със 17 жертви (ВИДЕО)

04 септември 2025, 14:34 часа 238 прочитания 0 коментара
След дерайлирането на фуникуляра "Глория" в Лисабон вчера, при което загинаха 17 души, а 21 бяха ранени, градският съвет взе решение да преустанови работата на останалите три фуникуляра в португалската столица. Това обявиха службите за извънредни ситуации на 4 септември, цитирани от Агенция "Франс прес". Българското външно министерство вече обяви, че няма постъпили сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента.

"По нареждане на кмета Карлош Моедаш, вчера бе взето решение да се спре работата на другите два прочути фуникуляра "Бика" и "Лавра", както и на фуникуляра в Граса, за да се провери работата им и безопасността им", каза Маргарида Кащро – ръководителка на Службата за гражданска защита на Лисабон, цитирана от БТА.

17 жертви: как стана инцидентът и какви са версиите?

Вчера дерайлира фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г. и свързваща зоната на площад "Ресторадориш" в центъра на Лисабон с квартала Барио Алто, известен с оживените си нощни заведения. Той е на един от лисабонските хълмове.

Скъсал се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. Това става ясно от първата възстановка, направена от пожарникарите.

Не се изключва и друга хипотеза - че може да не се е задействала спирачната система на превозното средство.

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница - вчера имаше първоначална информация за 15 загинали. Сред ранените има най-малко 11 чужденци.

Димитър Радев
