Лисабон спира временно фуникулярите, има две версии за трагедията със 17 жертви (ВИДЕО)

След дерайлирането на фуникуляра "Глория" в Лисабон вчера, при което загинаха 17 души, а 21 бяха ранени, градският съвет взе решение да преустанови работата на останалите три фуникуляра в португалската столица. Това обявиха службите за извънредни ситуации на 4 септември, цитирани от Агенция "Франс прес". Българското външно министерство вече обяви, че няма постъпили сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента.

"По нареждане на кмета Карлош Моедаш, вчера бе взето решение да се спре работата на другите два прочути фуникуляра "Бика" и "Лавра", както и на фуникуляра в Граса, за да се провери работата им и безопасността им", каза Маргарида Кащро – ръководителка на Службата за гражданска защита на Лисабон, цитирана от БТА.

🚨BREAKING: The famous Elevador da Glória funicular derailed in the heart of Lisbon, Portugal, leaving at least 20 injured, according to preliminary reports. pic.twitter.com/MaxxDNQcMG — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 3, 2025

Още: Огромна трагедия: Много загинали и ранени при дерайлиране на фуникуляр в Лисабон (ВИДЕО)

17 жертви: как стана инцидентът и какви са версиите?

Вчера дерайлира фуникулярът по линията "Глория", открита през 1885 г. и свързваща зоната на площад "Ресторадориш" в центъра на Лисабон с квартала Барио Алто, известен с оживените си нощни заведения. Той е на един от лисабонските хълмове.

[#Portugal/#Lisbonne]

⚡️🇵🇹 Au moins 15 personnes sont mortes et 9 ont été blessées lors du déraillement d'un funiculaire à Lisbonne, au Portugal, rapporte CNN Portugal.



Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs… pic.twitter.com/x8rntYsRzZ — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) September 3, 2025

Скъсал се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. Това става ясно от първата възстановка, направена от пожарникарите.

Не се изключва и друга хипотеза - че може да не се е задействала спирачната система на превозното средство.

Снимка: Getty Images

Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница - вчера имаше първоначална информация за 15 загинали. Сред ранените има най-малко 11 чужденци.

Още: МВНР: Няма пострадали български граждани при трагедията в Лисабон