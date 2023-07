Лойд Остин на 14-та среща Рамщайн: Инициативата на бойното поле е поета от украинците

По думите на Остин Украйна вдъхновява света със смелостта, с която се изправя срещу руската агресия, която е "непредизвикана и несправедлива".

"След повече от година война светът вижда: Русия не е постигнала целите на военната си агресия, украинските войски продължават да се бият храбро, за да защитят своите сънародници и държава. Украинската контраофанзива бележи ключов момент в тази трагична война", добави Остин като речта му бе публикувана от Министерството на отбраната на САЩ в Twitter.

ОЩЕ: Нека Байдън и Зеленски умрат: Безумна пропаганда на детски концерт в Беларус (ВИДЕО)

Лойд подчерта, че съюзниците ще продължат да предоставят на Украйна критично необходимата й помощ, за да противостои на руската агресия.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III provides opening remarks virtually at the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/tBSnoqOxiA