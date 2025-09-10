Войната в Украйна:

Лошо време в Италия: Влак спря на няколко метра от свлачище(ВИДЕО)

10 септември 2025, 16:20 часа 346 прочитания 0 коментара
Лошо време в Италия: Влак спря на няколко метра от свлачище(ВИДЕО)

Железопътната линия Милано-Леко беше спряна поради намесата на пожарникарите, които успяха да спрат влак само на метри от свлачище, причинено от лошо време, близо до жп гарата Булчаго (Леко), един от районите, най-силно засегнати от силната буря през последните няколко часа, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Многобройни проблеми и обаждания за помощ са получени поради наводнения, свлачища и опасни дървета, не само в провинциите Леко, но и в тези на Комо и Варезе, където пожарникарите продължават операциите си за обезопасяване на засегнатите райони. ОЩЕ: Свлачище затрупа цяло село в Судан: Има само един оцелял (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
влак Италия свлачище лошо време информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес