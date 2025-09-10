Лошо време в Италия: Влак спря на няколко метра от свлачище(ВИДЕО)

Железопътната линия Милано-Леко беше спряна поради намесата на пожарникарите, които успяха да спрат влак само на метри от свлачище, причинено от лошо време, близо до жп гарата Булчаго (Леко), един от районите, най-силно засегнати от силната буря през последните няколко часа, предаде италианската информационна агенция ANSA.
Многобройни проблеми и обаждания за помощ са получени поради наводнения, свлачища и опасни дървета, не само в провинциите Леко, но и в тези на Комо и Варезе, където пожарникарите продължават операциите си за обезопасяване на засегнатите райони. ОЩЕ: Свлачище затрупа цяло село в Судан: Има само един оцелял (ВИДЕО)
Danni importanti a Torno, sul lago di Como, dopo il nubifragio di mercoledì mattina. Una scarica di detriti, fango ed acqua si è riversata sul garage di un’abitazione, distruggendo un’auto. pic.twitter.com/xCvgcYtYS0— Local Team (@localteamit) September 10, 2025