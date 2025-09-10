Войната в Украйна:

Държава-членка на НАТО от Балканите отдавна е изпратила военни в Полша

10 септември 2025, 16:48 часа 372 прочитания 0 коментара
Министерството на отбраната обяви, че членове на 16-та хърватска континентална армия, участващи в предните сухопътни сили на НАТО, са били на 300 километра от мястото на инцидента „и по никакъв начин не са участвали в настоящите събития“, съобщи хърватската медия "Индекс". 

Подчертава се също, че „членовете на Въоръжените сили на Република Хърватия извършват редовни и обичайни дейности, не са в състояние на повишена готовност, не участват в текущи събития и не са застрашени“.

В нова ротация през септември 2025 г. в Полша е изпратен механизиран взвод от батальон „Тигър“, състоящ се от 50 членове и четири бронирани бойни машини „Патрия“.

Хърватските въоръжени сили досега са участвали в дейности на НАТО в Полша с 861 членове. Техните задачи са свързани с развитието на бойната готовност и укрепването на оперативната съвместимост чрез тренировки и учения, непрекъснато усъвършенстване на плановете за разполагане и планиране на отбраната, както и интегриране в полските отбранителни планове, съобщи по-рано Министерството на отбраната. ОЩЕ: Ваканция в армията: Това е изборът на хиляди млади поляци

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Полша НАТО Хърватия информация 2025 руски дронове Полша
