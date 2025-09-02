Свлачище затрупа цяло село в Судан: Има само един оцелял (ВИДЕО)

Цялото население на село Тарсин в планините Мара в Судан е било убито след като проливни дъждове са причинили свлачище, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на информация на суданското освободително движение/армия (SLM/A).

Само един човек е оцелял след бедствието, съобщи групата, добавяйки, че известните цитрусови овощни градини на селото са били унищожени.

Оцелелият призова международните организации и Организацията на обединените нации да съдействат за изваждането на телата от земята.

Хуманитарна трагедия

В изявление губернаторът на Дарфур Мини Арко Минауи определи инцидента като „хуманитарна трагедия, която надхвърля границите на региона“ и призова международните хуманитарни организации да „се намесят спешно, за да предоставят подкрепа и помощ в този критичен момент, тъй като трагедията е извън възможностите на нашия народ“.

Суданското правителство оплака жертвите на свлачищното бедствие в района на планините Мара и обеща да мобилизира всички налични ресурси, за да осигури помощ на засегнатите от трагедията.