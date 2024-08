Лукашенко призна за ролята си в освобождаването на убиеца Вадим Красиков

Беларуският диктатор Александър Лукашенко косвено потвърди участието си в освобождаването на Вадим Красиков от затвор в Германия. Там руснакът, офицер от ФСБ, излежаваше доживотна присъда за убийството на чеченския полеви командир Зелимхан Хангошвили.

Лукашенко заяви, че е помилвал Рико Кригер - германски гражданин, който беше осъден на смърт в Беларус, - за да "спаси" един "човек". Вероятно става въпрос именно за убиеца Красиков, пише беларуската опозиционна медия NEXTA.

Припомняме, че тежките обвинения срещу Кригер на режима в Минск включваха наемничество, шпионаж, тероризъм, създаване на екстремистка група, незаконни операции с огнестрелни оръжия и експлозиви и т.н. Странно беше, че самият германец не обжалва присъдата си, преди да бъде помилван от Лукашенко.

Лукашенко бил помолен да съдейства

Според беларуския диктатор специалните служби на страната са се включили в сделката по размяната, защото са били "помолени" - Лукашенко не уточни кой точно го е помолил, но вероятно има предвид съюзника си Владимир Путин. "Помогнахме, доколкото можахме. Бяха освободени хора, които на Запад са били в затвора до живот", каза той.

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2024

Лукашенко добави, че се отказал от "един германец", за да спаси повече хора. "Какво лошо има в това? И този германец е жив, този човек е спасен", каза диктаторът.

Лукашенко: Байдън нямаше нищо общо

Лукашенко заяви, че американският президент Джо Байдън "няма нищо общо" с историческата размяна на затворници между Русия и Запада - най-голямата след края на Студената война. Той твърди, че размяната е била организирана изключително чрез специалните служби, като в нея не са участвали дори дипломати.

В четвъртък Вашингтон и Москва осъществиха историческата стъпка, като руските власти освободиха американските журналисти Еван Гершкович и Алсу Курмашева, бившия американски морски пехотинец Пол Уилън, няколко руски политически затворници, сред които Владимир Кара-Мурза, Иля Яшин и др. Западът пусна 8 руски затворници и две деца - на руските шпиони Дулцеви, излежаващи присъди в Словения.

Абрамович е участвал в сделката?

Междувременно се появи информация, че руският милиардер Роман Абрамович, бивш собственик на футболния клуб "Челси", е взел дейно участие като медиатор по сделката. Това съобщи британският вестник The Times.

Информацията гласи, че в края на миналата година Рупърт Мърдок, почетен председател на News Corp, която е собственик на The Wall Street Journal и The Times, се обърнал към Абрамович с молба да помогне за освобождаването на Гершкович. Смята се, че руският бизнесмен е съдействал за посредничеството в сделката в независимо качество. Въпреки че подробностите за участието му не са известни, източници на The Times предполагат, че няколко страни са се обърнали към него.

Говорител на Абрамович обаче отрече: "Г-н Абрамович не е участвал в тази размяна и всякакви спекулации относно неговото участие са неверни".