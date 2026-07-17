След думите на Радев за риск от тактически ядрени удари: ДБ настоява за спешен КСНС

Президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), за да стане ясна пълната информация и геополитическите рискове за тактическия ядрен удар, обявен от премиера Румен Радев в Народното събрание. Това заявиха на брифинг в Народното събрание от "Да, България". Припомняме, че по-рано Радев заяви, че е разтревожен от разрастването на териториалния обхват на войната между Украйна и Русия. "Може да станем свидетели на тактически ядрен удар", опасява се той.

„Още една причина, която може да се обсъди на КСНС е решението на "Прогресивна България" да се спре на Пламен Тончев за председател на ДАНС", каза Божанов.

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Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев каза, че премиерът е коментирал "редица неверни политики, които не отговарят на истината". И започна с “Боташ“. "Това не е само неизгоден проект за България. В никакъв момент не сме имали проблеми с природния газ. Не е имало недостиг. И не беше нужно да сключваме този договор, който обвързва страната за 13 г. с милиарди долари, които трябва да платим на турската страна без никакъв ангажимент и почти никаква полза за нас. От същите тези хора, които тогава ни говориха, че няма газ, че ще бъдем на тъмно, както не се случи, чухме днес, че ще има тактически ядрен удар. Факт е, че България е изкарана от "Коалицията на желаещите" и влезе в "Коалицията на нежелаещите", аргументира се той.

Бившият председател на ДСБ ген. Атанас Атанасов изтъкна, че премиерът се опитва да имитира Цар Борис III, който навремето е казвал "винаги с Германия, но никога с Русия". „Сега премиерът се опита да имитира бившия монарх с думите "винаги с Европа, но никога с Русия", каза той.