"Обърнал е глава на Изток": ГЕРБ обвини Радев, че създава проблеми за държавата (ВИДЕО)

"Премиерът Радев очевидно стъпва на погрешна хипотеза. Той смята, че Русия неизменно ще спечели тази война и че Западът трябва да се примири с това. Очевидно е обърнал глава на Изток", каза народният представител от ГЕРБ и заместник-председател на партията Даниел Митов пред медиите във връзка с геополитическата ориентация на правителството в контекста на декларацията от Киев.

Според него премиер, който не успява да прецени реалността, създава проблеми за държавата. "Много скоро ще престанат да му вярват, ако изобщо някой му вярва от нашите съюзници", смята още Митов.

"Ако някой се сети, питайте го какво е отношението му към БРИКС. Да видим какъв отговор ще даде, много ми е интересно и на мен", добави още Митов. ОЩЕ: Външният министър: За първи път България не следва някакви инструкции на други посолства (ВИДЕО)

Хаос между премиер и външен министър

Митов нарече хаос ситуацията с декларацията от Киев, за която първо се появи информация, че е подкрепена от България, а после външното ни министерство заяви, че Велислава Петрова - Чамова не е подписвала нищо.

"Този хаос, който се създава между премиер и външен министър, създава впечатление, че българската държава не знае какво прави. Това генерира недоверие, скептицизъм. Накрая се оказва, че всъщност името на нашия външен министър фигурира в диспозитива на декларацията, т.е. реално е подписана", обясни Митов. Още: Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ)

Той уточни, че подобен тип документи не се подписват физически на място, но пък държавите декларират подкрепата си чрез ноти. В тази връзка Сърбия, например, е заявила предварително, че не желае да бъде включена в тази декларация и не е включена.

Според него това не е добър сигнал към съюзници, към партньори, нито към Украйна. "Те очевидно не знаят какво правят. Изобщо имат ли концепция каква позиция поддържа България по определени геополитически теми, особено по войната в Украйна", добави още Митов. ОЩЕ: "Не виждам победител": Радев за войната в Украйна и с питане някой видял ли е Велислава Петрова да подписва (ВИДЕО)