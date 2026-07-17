"Дипломация се прави с пари": ГЕРБ се застъпи за заплатите в МВнР (ВИДЕО)

В деня на Деня на дипломатическата служба от ГЕРБ се застъпиха за заплатите в МВнР и подчертаха, че дипломация се прави с пари. За целта те ще направят предложения между първо и второ четене в Закона за държавния бюджет и напомниха, че в неосъществилия се бюджет на кабинета "Желязков" ГЕРБ са предлагали 15% ръст на заплатите. Същевременно от ГЕРБ отчетоха, че МВнР не е паразитно министерство, защото чрез своите дейности произвежда между 60 и 70% от бюджета, който му се отделя.

От партията искат още реинвестиране на генерираните от МВнР приходи обратно в дипломатическата служба и тригодишна бюджетна формула с минимална индексирана цел за финансиране на дипломацията спрямо БВП.

Според тях трябва да се реформира и системата за командировъчните в редовни възнаграждения, както и реално оразмеряване на ранговата система и нов Закон за външнополитическата служба.

"Ние няма да се откажем от своите намерения да инвестираме в дипломация и в МВнР във всички негови направления", каза Георг Георгиев от ГЕРБ. ОЩЕ: "За достойна дипломатическа служба": Служители на МВнР с мирен протест срещу бюджет 2026 (СНИМКА)

Ситуацията в МВнР в момента

От ГЕРБ обърнаха внимание, че в институцията се наблюдава негативна демографска и икономическа тенденция по отношение на средната възраст.

От партията на Бойко Борисов изнесоха информация, че средната възраст на заетите там е 49 години, 109 души от тази не голяма администрация са за пенсия, а 818 евро е брутната стартова заплата във ведомството.

Те отбелязаха, че същевременно постъпването в дипломатическата служба се случва чрез един от най-трудните конкурси в страната.

По този начин страда мотивацията на служителите, страда и репутацията на институцията, нейната способност да привлича млади хора.

"Не можем да си позволим нехайно отношение към онези, които изработват българските външнополитически позиции, отстояват ги, работят за това те да се налагат и с това да артикулират българския национален интерес зад граница", заяви Георг Георгиев.

От своя страна Даниел Митов отбеляза, че картата на сигурността се променя и преначертава по-бързо, отколкото успяваме да пренапишем бюджета си за дипломация. "Редно е българската държава да започне да отделя повече средства за дипломация", добави още Митов.

На глава от населението харчим под 10 евро за дипломация, докато средното за ЕС е над 90 евро. ОЩЕ: Най-високи изисквания, а най-ниски заплати: В МВнР се чудят защо Радев ги подлага на поголовни съкращения