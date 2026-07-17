Укрепване на източния фланг на НАТО: Лондон увеличава военното си присъствие в Естония

Великобритания ще разположи допълнителни 400 войници в Естония от следващата година по силата на ново отбранително споразумение с балтийската държава. Ходът цели да укрепи източния фланг на НАТО и ще увеличи броя на британските войници в страната от 800 на 1200 от април. "Укрепваме нашето присъствие в Естония, за да защитим територията на НАТО и да възпрем руската агресия", подчерта министърът на отбраната Дан Джарвис.

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Споразумението, подписано от Джарвис и естонския му колега Хано Певкур в Талин, предвижда британските сили да преминат от бронирана бойна група към по-мобилна противотанкова формация. Тя ще бъде оборудвана с по-мобилни превозни средства, модерни оръжия и високотехнологични дронове, проектирани специално за условията в Естония.

Джарвис заяви, че споразумението "отразява реалностите на съвременната война и показва как модернизираме нашите сили, за да посрещнем заплахите, пред които сме изправени".

Освен по-голяма мобилност и нови технологии, новата формация ще разполага с британско оборудване и боеприпаси, които вече се придвижват към позиции в Естония.

Певкур заяви, че предварителното разполагане на запасите ще позволи на британските войници "значително по-бърза реакция при кризисна ситуация". Двете страни са се договорили и за по-тясно сътрудничество в областта на новите военни технологии.

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Британски войници са разположени в Естония от 2016 г. в рамките на операция Cabrit като част от британските ангажименти в рамките на НАТО.

Певкур добави, че се очаква доставките на американско оръжие за Естония, които временно бяха спрени заради войната с Иран, да пристигнат в балтийската държава през следващите месеци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

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Президентът на Естония Алар Карис заяви в края на април, че страната е била уведомена за забавяне, свързано със системите ХАЙМАРС. "В момента се уточняват логистичните детайли — кога ще бъде възможно да изпратим самолет, който да ги вземе", заяви Певкур.

Макар повечето договорени доставки вече да се очаква да бъдат изпълнени, американските ракети ATACMS все още са в изчакване, тъй като са тясно свързани с операциите на САЩ в Иран, уточни министърът.