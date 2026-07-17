Удължават градския транспорт в Пловдив за фестивала PHILLGOOD

С удължено работно време ще бъдат четири автобусни линии в Пловдив заради фестивала PhillGood, съобщиха от общинския пресцентър. За удобството на жителите и гостите на града, които ще посетят фестивала PhillGood на Гребната база, с удължено работно време ще са линиите 10, 15, 17 и 37. През фестивалните вечери - от 17 до 19 юли, автобусите ще се движат от 00:30 до 1:30 часа след полунощ.

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За целта се обособява временна начална/крайна спирка на ул. "Владивосток", след бившия Спортен диспансер, откъдето автобусите ще потеглят след приключването на събитията всяка вечер. Входът на автобусите към ул. "Владивосток" ще е през ул. "Ясна поляна", а изходът - през бул. "Шести септември". Автобусите по четирите линии ще се движат на интервал от около 10 минути, за да осигурят бързо и удобно придвижване на посетителите след края на фестивалната програма.

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От Общината припомнят, че тази година входът за концертите ще бъде откъм зала "Чайка". За улеснение на посетителите бул. "Копривщица", в участъка между бул. "Шести септември" и бул. "Марица", ще бъде затварян всяка фестивална вечер след 16 ч. и ще се използва като временен паркинг.

Полицията и жандармерията в Пловдив ще се грижат за реда при провеждане на музикалните фестивали Phillgood и Hills Of Rock, предава БТА.