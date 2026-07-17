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В петък и неделя: Без тир-овете по "Тракия", "Струма" и Кресненското дефиле

17 юли 2026, 13:22 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В петък и неделя: Без тир-овете по "Тракия", "Струма" и Кресненското дефиле

В петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т в двете посоки по магистралите „Тракия“ и „Струма“ и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли“ до п. в. „Кресна“ на магистрала „Струма“. В петък (17 юли) ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя (19 юли) ограничението ще е от 15:30 до 22 часа.

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Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 т, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в гр. Симитли до кръстовище с път III-198 в гр. Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно.

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Всички шофьори могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

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Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден неделя - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

От АПИ апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

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черноморие Магистрали камиони Кресненското дефиле
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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