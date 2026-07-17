Като в НБА - футболистите на победителя на Мондиал 2026 ще получат шампионски пръстени

Изцяло в духа на американския спорт победителите във финала на Световното първенство по футбол 2026 ще получат шампионски пръстени, обяви ФИФА. В неделя Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Ню Джърси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в Националната баскетболна асоциация (НБА) и Националната футболна лига (НФЛ).

Награждават новите световни шампиони с пръстени

На едната страна на пръстена ще бъде изборазена купата, която получават световните шампиони, а другата част ще бъде специално изработена за всеки от играчите и треньорите. Освен 30-те артикула, които ще получат победителите, ФИФА ще пусне в продажба и още 1996 пръстена за феновете по света. Пръстените обаче няма да заменят традиционните медали, посочиха още от ФИФА.

Още: Неочакван проблем дни преди големия финал на Световното първенство в САЩ (ВИДЕО)

Аржентина ще опита да защити световната си титла от 2022 година, като последната успешна защита е отпреди 64 години. Последно го прави Бразилия през 1962 г. Иначе Аржентина е печелила три пъти световната титла, а Испания - веднъж, през 2010 г. И двата отбора влизат във финала като действащи шампиони на своите континенти: Аржентина спечели Копа Америка 2024, а Испания - Евро 2024.

Още: Пеп Гуардиола каза как Испания може да победи Аржентина на финала на Мондиал 2026