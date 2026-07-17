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Димитър Бербатов сменя професията: Пробива на театралната сцена

17 юли 2026, 13:07 часа 807 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Димитър Бербатов сменя професията: Пробива на театралната сцена

Легендата на българския футбол - Димитър Бербатов, обяви на 17 юли, че през есента ще се качи на театралната сцената. Той ще бъде в главната роля в свой авторски театрален спектакъл, чрез който отвежда публиката отвъд футбола - към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха.

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Спектакълът съчетава театрална режисура (дело на Яна Титова), въздействаща музика (създадена от ГРАФА), мултимедия и светлина в едно емоционално пътуване - разказ за човека зад легендата.

С ясно идентифициран проблем за обществото - бързите и шумни успехи и грешните примери в социалните мрежи, спектакълът идва, за да разкодира и покаже система от ценности и принципи, които водят до устойчиви резултати. Разкодиране, което не просто вълнува, а променя съдби. Защото успехът не е случайност. Той има своя код.

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Стартът ще бъде на специално място и в специален ден за Бербатов – на 09.09.2026 г. в родния му Благоевград. Билетите вече са в продажба на цени от 20 до 40 евро, информира БГНЕС. На този етап организаторите обявиха, че има 14 града, които са предвидени в турнето за 2026 и 2027 г., но те тепърва ще се увеличават.

В рамките на 2026 г. Бербатов ще посети Благоевград, Пазарджик, Стара Загора и Плевен.

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