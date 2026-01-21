Войната в Украйна:

Макрон с подигравка към Тръмп: В света има над 60 войни, абсолютен рекорд, макар да разбирам, че някои били спрени (ВИДЕО)

В момента в света се водят над 60 войни, което е рекорд за всички времена. Въпреки че, както разбирам, някои от тях са разрешени. Това каза френският президент Еманюел Макрон в речта си на Световния икономически форум в Давос, което бе директна ирония към президента на САЩ Доналд Тръмп, който често се хвали, че е прекратил над 8 военни конфликта, откакто встъпи в длъжност през януари 2025 г.

Макрон подчерта, че светът се измества от демокрация към автокрация, като през 2024 г. е регистриран рекорден брой войни. Той добави, че конфликтите са се преместили отвъд чисто въоръжените сблъсъци в нови сфери – в Космоса, в киберпространството, търговията и др.

"Това е движение към свят без правила, където международното право е потъпкано и където единственият закон, който изглежда има значение, е правото на най-силния, а имперските амбиции отново излизат наяве", заяви френският президент.

"Конфликтът се нормализира, хибридизира, разширява се в нови сфери: Космос, цифрова информация, киберпространство, търговия и т.н. Това е преход към свят без правила", каза Макрон.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
