Малоумен руски фейк: Поляци стрелят по украинци, защото отказват да форсират Днепър (ВИДЕО)

Кремъл отдавна е посветил много ресурси и внимание на хибридна война, което години наред се виждаше и помогна за подпалването на откритата война в Украйна. Но откакто войната в Украйна се разгоря, руската пропаганда непрекъснато покорява нови и нови висоти на зомбиране. За съжаление, нерядко това работи предвид успехите в информационното поле преди войната и изграждането на проруски информационни оръжия както в Източна, така и в Западна Европа.

Руски фейк: Украински отряд се готви да отплава за Африка, за да премахне африкански лидери

Поредната мазна лъжа - руски източници разпространиха в социалните мрежи видео, за което твърдят, че отразява следното: Полски войници стрелят по свои украински колеги, защото не искали да форсират река Днепър и да воюват срещу руската армия. Подигравателният коментар на беларуската опозиционна медия NEXTA е следният: Видеото заслужава награда "Оскар". Оценете сами!". В коментарите под публикацията с видеото има въпроси от сорта на това как така се чуват птички при толкова стрелба:

#Russian occupiers are spreading another ridiculous fake: the #Poles allegedly opened fire on the Armed Forces of #Ukraine because of the refusal to force the Dnieper



The video deserves an Oscar. Rate it yourself. pic.twitter.com/ZKJhrTQJNu