Мащабно наводнение в Одеса, девет загинали, сред които дете (ВИДЕА, СНИМКИ)

На 30 септември в рамките само на седем часа в Одеса и областта паднаха валежи, каквито обичайно се изсипват за близо два месеца. Проливните дъждове причиниха сериозни наводнения и щети на обществената инфраструктура. Спасителите разчистват последствията от наводнението. За съжаление бурята е отнела живота на девет души, включително на едно дете.
Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че през цялата нощ спасителите са помогали за евакуацията на хора от наводнените райони, изваждали са автомобили и са изпомпвали вода от сгради.
❗️A powerful downpour flooded Odessa, the entire city is practically underwater pic.twitter.com/6em68m9hEH— Zlatti71 (@Zlatti_71) September 30, 2025
Около 7:00 ч. сутринта е намерено момиче, което бе обявено за изчезнало през вчерашния ден. Психолог от Държавната служба за извънредни ситуации в момента работи с него.
Общо 362 души са спасени и 227 превозни средства са били изтеглени.
The streets in Odessa are flooded due to heavy rain.