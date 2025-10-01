Войната в Украйна:

Мащабно наводнение в Одеса, девет загинали, сред които дете (ВИДЕА, СНИМКИ)

01 октомври 2025, 10:39 часа 367 прочитания 0 коментара
Мащабно наводнение в Одеса, девет загинали, сред които дете (ВИДЕА, СНИМКИ)

На 30 септември в рамките само на седем часа в Одеса и областта паднаха валежи, каквито обичайно се изсипват за близо два месеца. Проливните дъждове причиниха сериозни наводнения и щети на обществената инфраструктура. Спасителите разчистват последствията от наводнението. За съжаление бурята е отнела живота на девет души, включително на едно дете.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че през цялата нощ спасителите са помогали за евакуацията на хора от наводнените райони, изваждали са автомобили и са изпомпвали вода от сгради.

Още: Заради чаканото много лошо време на 3-ти октомври: Бивш екоминистър зове да се подготвим

Около 7:00 ч. сутринта е намерено момиче, което бе обявено за изчезнало през вчерашния ден. Психолог от Държавната служба за извънредни ситуации в момента работи с него.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Общо 362 души са спасени и 227 превозни средства са били изтеглени.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Наводнение Одеса
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес