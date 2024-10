Маслото е дефицитна стока: Турция помага на закъсалата Русия (ВИДЕО)

20 тона масло е внесла Турция в Русия заради остър недостиг на този основен хранителен продукт в руските магазини. Това съобщи Федералната служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор на Русия.

Руското министерство на земеделието заяви, че "предприема мерки за увеличаване на вноса на масло от приятелски страни", за да насити вътрешния пазар и да стабилизира цените.

От известно време насам в социалните мрежи темата се дискутира постоянно - стигна се дотам, че в руските магазини се въведе практика маслото да се задържи в заключени витрини поради множество случаи на кражби.

Кражбите на масло от магазините зачестиха в Русия напоследък поради силното увеличение на цените. Видеокадри от знаков случай обикалят социалните мрежи:

Turkey has started to supply butter to Russia due to a sharp shortage and price increase, 20 tons of products have already been imported



This was reported in Russian Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance.



The Russian Agriculture Ministry said that it was… pic.twitter.com/PAJQ7vA9No