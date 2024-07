Като истинско: С помощ от Бил Гейтс направиха масло от въздух (ВИДЕО)

В САЩ създадоха масло от въздух, не от крава.

Базирана в Калифорния стартъп компания, подкрепяна от милиардера Бил Гейтс, излезе с алтернатива на маслото. Новият продукт е направен от въглероден диоксид, водород и кислород.

При сложният процес, който елиминира нуждата от животински продукти, се получава масло, което на вкус е също толкова добро - или поне така казват правещите го.

In the US, they have started to make butter from air



Startup Savor has come up with an alternative to butter - the new product is made from carbon dioxide, hydrogen and oxygen. pic.twitter.com/H1Wm8hSEi3