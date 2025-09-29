Войната в Украйна:

Трагедия по време на сватба: 35-годишна жена беше убита от сигнален пистолет

29 септември 2025, 17:18 часа 422 прочитания 0 коментара
Трагедия стана по време на сватба в Хърватия, съобщи хърватската медия "Индекс". Инцидентът е станал в събота около 19:00 часа пред катедралата „Свети Яков“ в Шибеник, където се провеждала сватбена церемония.

По време на церемонията 52-годишен мъж, който неумело е боравил със сигнален пистолет, го активирал неправилно, ранявайки 35-годишна жена, която скоро почина в Многопрофилната болница в Шибеник.

Полицейското управление в хърватския град Шибеник-Книн обяви, че е приключило криминално разследване срещу въпросния мъж и още един заподозрян по подозрение в тежки престъпления срещу обществената сигурност. ОЩЕ: Какво ли би могло да се обърка в сватбената нощ?

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
