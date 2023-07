Мецола: Екстремното време показва, че трябва да се справим с изменението на климата

Повод за думите й е ситуацията в Гърция, които наложиха евакуацията на хора на остров Родос, а дни по-късно и в Корфу. „Европа подкрепя Гърция, докато горските пожари продължават да бушуват в Родос. ОЩЕ: Горските пожари на Родос са извън контрол: Хиляди са евакуирани (ВИДЕО)

Благодарен на гръцките власти, че евакуираха хората на безопасно място. Европа изпълнява своята роля, показвайки солидарност в действие", написа Мецола.

