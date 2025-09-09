Медведев директно заплаши страна от НАТО със сценарий "Украйна", приятелите на Путин в ЕС сравняват Киев с "Хамас" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия продължава да показва, че не е заинтересована от реални преговори за мир в Украйна. Външният министър Сергей Лавров заяви, че държавата му не „изгражда Берлински стени“ и че е готова да работи отново с Европа, макар и само при условията на Москва. Той обвини Запада, че се опитва да отслаби Русия, и каза, че скъсването с руския петрол и газ засяга Европа повече, отколкото засяга Руската федерация - въпреки че икономиката на най-голямата по площ страна в света е в ужасяващо положение.

Лавров също така посочи, че Бразилия, Индия и Китай продължават енергийните си връзки с Москва, и добави, че американският президент Доналд Тръмп „разбира“, че войната в Украйна трябвало да бъде разрешена въз основа на интересите на всички страни - т.е. Русия няма да отстъпи от максималистичните си цели и да прави компромиси. Думите му идват на фона на коментарите на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков, който вчера заяви, че никакви санкции няма да накарат Москва да промени курса си.

Lavrov claims Russia isn’t “building Berlin walls” and is open to working with Europe again, though only on Moscow’s terms. He accused the West of trying to weaken Russia and said energy cuts hurt Europe more than Russia. He also pointed out that Brazil, India and China continue… pic.twitter.com/IleDuN5Mh0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

Още: Между редовете: Путин елиминира сериозните преговори за мир, за Тръмп вече Европа е на първо място (ОБЗОР - ВИДЕО)

Малко по-рано президентът на САЩ заяви, че е готов да премине към "втори етап" на санкциониране на Русия, каквото и да значи това. Bloomberg съобщава, че ЕС подготвя нов пакет от санкции срещу Русия, насочени към банките и търговията с петрол, като някои от мерките ще бъдат координирани със САЩ. Делегация на блока отива във Вашингтон за преговори. Специалният пратеник на ЕС по санкциите Дейвид О'Съливан вече е заминал за американската столица, съобщава Le Monde. Той ще се срещне с членове на администрацията на Доналд Тръмп, като преговорите се очаква да продължат днес, 9 септември.

Приятелите на Путин в ЕС продължават да подкопават позицията на Запада

Приятелски настроените към Кремъл правителства на Унгария и Словакия отново попаднаха под светлините на прожекторите - този път в момент, в който се обсъждат нови санкции срещу Москва и в период на периодично прекъсване на доставките на руски петрол към двете страни заради украинските удари по нефтопровода "Дружба": Украйна пак удари нефтопровода "Дружба", порази и една от най-големите петролни рафинерии в Южна Русия (ВИДЕО).

Унгарският премиер Виктор Орбан направи цинично изявление, в което заяви, че бъдещето на Украйна е разделение на три части: руска зона, западна зона и „буферна“ зона между тях, съобщава Magyar Nemzet. Той каза, че текущите преговори за европейската сигурност вече предполагат признаване на руската зона, като единственият въпрос е нейният размер и форма.

Снимка: Kremlin.ru

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че украинският му колега Андрий Сибиха ще посети Унгария тази седмица, и добави, че „истински напредък е възможен само ако правата, отнети от унгарците в Закарпатието, бъдат напълно възстановени“. Става въпрос за преговорите между двете страни за унгарското малцинство в украинската Закарпатска област, които според Будапеща са проблем - затова тя не може да допусне Киев в Европейския съюз. Сиярто подчерта, че топката сега е в полето на Украйна.

Още: Мерц: Путин няма да приключи с превземането на Украйна, това ще бъде само началото

Междувременно словашкото издание Aktuality съобщава, че Тибор Гашпар - заместник-председател на управляващата партия Smer на премиера Роберт Фицо, е сравнил Украйна с "Хамас". По време на телевизионен дебат с лидера на опозицията Михал Шимечка той е сравнил войната в Украйна с атаката на терористичната групировка срещу Израел през 2023 г., като е заявил, че Русия е била „провокирана“ да започне пълномащабна инвазия.

Шимечка остро възрази, питайки дали Гашпар наистина сравнява Украйна с терористична група, убила над хиляда цивилни граждани в Израел на 7 октомври 2023 г.

Slovak outlet Aktuality reports that Tibor Gašpar, deputy head of the ruling Smer party, compared Ukraine to Hamas and its 2023 attack on Israel, claiming Russia was “provoked” into launching its full-scale invasion.



His remarks came during a TV debate with opposition leader… pic.twitter.com/1fwOCAweQ5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 8, 2025

Дмитрий Медведев заплаши директно Финландия

Председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев директно заплаши Финландия и използва език, който пряко отразява фалшивите оправдания на Кремъл за нахлуването в Украйна. В статия за кремълската информационна агенция ТАСС на 8 септември Медведев заяви, че „най-важното“, което Финландия не трябва да „забравя“, е, че конфронтацията с Русия „може да доведе до крах на финландската държавност завинаги“. Той заяви, че Финландия е исторически свързана с Нацистка Германия и че през 40-те години на миналия век финландските власти са искали да разширят границите на страната, за да включат Източна Карелия, Ленинград (днешния Санкт Петербург, бел. ред.) и Колския полуостров - области в днешна Русия.

Медведев заяви, че настоящото финландско правителство е „русофобско“ и че „жаждата за печалба за сметка на Русия е била заложена в съзнанието на финландците още по времето на Хитлер“. Той твърди, че финландските власти исторически са се опитвали да изтрият „историческата и културната идентичност“ на етническите руснаци и да извършат геноцид срещу славянското население.

Още: Рамзан Кадиров: Мир може да има само когато Украйна стане регион на Русия

Агресивната му реторика продължи с това, че Хелзинки се е присъединил към НАТО под „прикритието“ на отбраната, но всъщност се готвела за война срещу Русия. Той пренебрегва удобно факта, че Финландия е изоставила дългогодишната си военна неутралност, за да се присъедини към Алианса в пряк отговор на пълномащабната инвазия на Моска в съседна Украйна през 2022 г. Освен това пренебрегва удобно втори факт - че руската военна активност около границата с Финландия е основната заплаха за НАТО напоследък - разузнавачи и военни наблюдатели в цяла Европа сочат именно нея като мястото, от което Руската федерация може да започне провокация срещу Европа и Алианса: 1300 км граница: Финландия следи с тревога какво прави Русия.

Напротив, Медведев заяви, че НАТО ще използва Финландия като „трамплин за атака“ срещу Русия.

Снимка: Getty Images

Твърденията му за предполагаемото преследване на етнически руснаци във Финландия, унищожаването на руската култура, връзки с нацизма и заплаха за сигурността на Русия са в унисон с твърденията, които Кремъл използва, за да оправдае инвазиите си в Украйна през 2014 и 2022 г. Медведев заяви, че „коренните причини“ за настоящото състояние на руско-финландските отношения датират от Втората световна война. Използването на израза „първопричини“ от негова страна отразява това, което кремълските служители многократно са използвали, за да оправдаят пълномащабната руска война в Украйна - разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско като език, православие, култура, медии и т.н.: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

Заплахата на Медведев срещу Финландия не е единичен случай, а по-скоро част от продължаващите усилия на Кремъл да заплашва държавите от НАТО и да оправдава бъдеща руска агресия, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Подобно на това, на 13 март руският президентски съветник и бивш секретар на Съвета за сигурност Николай Патрушев заяви, че Финландия се е опитала да „изтреби“ славянското население и че Западът „отново превръща (Финландия) в трамплин“ за агресия срещу Русия.

Още: Руско православие насред война: Патриарх Кирил поведе десетки хиляди московчани на поход (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руският диктатор Владимир Путин заплаши Финландия през декември 2023 г., твърдейки, че НАТО „влече“ страната в съюза и че „ще има проблеми“ с Хелзинки. Руските официални лица все по-често прибягват до нарративи за историческите връзки на Финландия с Русия, а руските информационни операции, насочени към скандинавската държава, отдавна обхващат теми като историята на Финландия като съюзник на нацистите по време на Втората световна война, намерението на Финландия да си върне загубените територии и подготовката на Запада да използва Финландия, за да заплаши северозападната част на Русия. Кремъл използва същата стратегия, която приложи срещу Украйна, и спрямо държави от НАТО като Финландия и балтийските страни, за да създаде информационни условия за евентуална бъдеща руска агресия, предупреждават експертите от ISW.

Още: Латвийските власти гонят от страната над 800 руснаци

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 8 септември са станали 195 бойни сблъсъка, което е с 39 повече спрямо 7 септември. Руснаците са хвърлили 148 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 5 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4989 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 290 повече. Руската армия е използвала 5516 FPV дрона, което е с около 830 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-тежко е в Покровското направление – 64 спрени руски пехотни атаки там през изминалите 24 часа. Още цели 51 са станали в съседното от юг Новопавловско направление - те също са отбити, твърди украинският генщаб. В Лиманското направление е имало 14 руски щурма, а в пограничния район на украинската Сумска област и руската Курска област - 11. Няма други сектори от фронта с отчетен двуцифрен брой руски нападения - в Торецкото и Купянското направление са станали по 9 сражения.

Още: След рекордната атака: В САЩ разбраха, че Путин иска война. Тръмп със заплаха, докато Русия се готви за сблъсък с НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

Украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, заяви на 8 септември, че украинските сили са си върнали обратно Безаловка, която се намира северозападно от град Суми. Руските сили продължават атаките в Сумска и Курска област, включително северно от Суми - близо до Андреевка и Варачино, както и североизточно от град Суми - близо до Юнаковка. Руски военни блогъри твърдят, че украинските сили са контраатакували близо до Олексиевка, Андреевка и Новоконстантиновка (всички северно от град Суми). Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" украинците контраатакуват в този сектор, като през изминалото денонощие руснаците спрели 6 контранастъпления.

Украински напредък има и в Лиманското направление. Геолокализирани кадри, публикувани на 8 септември, показват, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са осъществили прогрес в източната част на Зарично, т.е. отблъскват руснаците източно от град Лиман. В същото време руски Z-канали като "Z-комитет" и WarGonzo твърдят, че руските сили са напреднали в централната част на Шандриголово (северозападно от Лиман), западно от Колодяз (североизточно от Лиман), северно от Зарично и в Серебрянската горска зона, югоизточно от Лиман.

🇺🇦🇷🇺 The Ukrainian army announced this morning that it has liberated the village of Zarichne in the Donetsk oblast.



A Ukrainian flag was raised at the village school by the 425th Separate Assault Regiment "Skala" (@425Skala).



📍 Geolocation: 49.02128, 37.93597



1/2 pic.twitter.com/YA3rzhWnGj — Zaryon GEOINT (@zarGEOINT) September 8, 2025

Още: Зеленски: Руските удари срещу Херсон продължават, тежки боеве се водят край Суми (ВИДЕО)

Според "Два майора" случващото се в Зарично било контраатака, но под формата на "пиар кампании за поставяне на знамена" от страна на украинците. Именно това обаче се доказа, че правят руските сили в Купянското направление - малки пробиви, колкото да поставят руски знамена, след което повечето от войниците са убивани или ранявани, но пък оттам нататък вече има храна за руската пропаганда. На изток и север от Дерилово и на изток от Шандриголово руските въоръжени сили провеждат "настъпателни операции. Нашите войски също са напреднали в Серебрянската гора", допълва още каналът.

За руските сили има потвърден напредък в тактическата зона Константиновка - Дружковка. основен път свързва тези две населени места, които се намират северозападно от Торецк. Геолокализирани кадри, публикувани на 8 септември, показват, че руските сили наскоро са напреднали на север от Григоровка, т.е. североизточно от Константиновка. Според "Два майора" украинците контраатакуват при Предтечино, на югоизток от Константиновка.

В най-западната част на Запорожка област - при Камянско - "врагът практически вече не провежда контраатаки, но е увеличил броя на полетите с FPV дронове", твърди "Два майора".

Още: Какво значи победа за Украйна и какво - за Русия? Говори Володимир Зеленски (ВИДЕО)

Украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов пише в Telegram канала си, че руснаците вече се готвят за "мащабна офанзива в Донбас, а първото, с което започна, беше поредното проучване на посоките и търсене на възможност за пълен контрол над логистичните маршрути към Славянск и Краматорск". Огневата преса върху тези пътища е доста трудна задача, защото те са разположени относително далеч от фронта, "но въпреки това имат болезнен резултат за нас", признава Бунятов.

"Въпреки всичко, просторният украински Донбас предоставя възможности за маневри и ефективни бойни операции, така че няма да има парализа на фронта и хаотично отстъпление. Тази ситуация ни доказва още веднъж, че основата на отбраната и настъплението е строгият контрол над логистиката, а не преследването на унищожаването на отделни пехотинци в горските пояси, защото това е второстепенна задача", допълва украинският оператор на дронове.

Още: Прегрупиране и подсилване: Русия готви нова офанзива в Украйна, съюзниците ѝ помагат (ОБЗОР - ВИДЕО)

А Кремъл, изглежда, е решен да институционализира дългогодишната си практика на изтезания и малтретиране на украински цивилни затворници и военнопленници. На 8 септември руският диктатор Владимир Путин внесе в Държавната дума законопроект, който ще денонсира Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание. Конвенцията призовава за международни инспекции на центровете за задържане и затворите. В обяснителната бележка към законопроекта като причина за денонсирането се посочва липсата на представителство на Русия в Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание от 2023 г. насам.

Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви, че парламентът ще разгледа законопроекта като „приоритетен въпрос“, което означава, че той вероятно ще бъде приет от Думата и че Русия вероятно ще се оттегли от конвенцията в близко бъдеще. Москва обаче вече не допуска международни инспектори в затворите, в които се държат украински цивилни затворници и военнопленници – вероятно с цел да прикрие системното малтретиране и изтезания на украинци, смятат от ISW. Експертите от института също така са наблюдавали многобройни признаци, че руското военно командване подкрепя военни престъпления на бойното поле, включително екзекутиране на украински военнопленници. Денонсирането на конвенцията от Русия и вероятното последващо й оттегляне ще формализира още повече тези вече системни практики и ще попречи на международните усилия за тяхното разкриване, добавят от тръста.

Още: САЩ с нова идея: Предвиждат създаването на демилитаризирана зона между Русия и Украйна

Междувременно в социалните мрежи се появи ВИДЕО 18+ (с предупреждение за свръхчувствително съдържание), което показва нагледно каква е дисциплината при Владимир Путин. За най-малкото провинение руските войници са подлагани на публично изтезание, унижение и позор - в случая са вързани с тиксо за стълбове и са почти изцяло голи. Такива „дисциплинарни мерки“ разкриват истинското състояние на армията, където страхът и жестокостта заместват правилата и реда, коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Война на ракети и дронове

Руското министерство на отбраната съобщи тази сутрин, че системите за противовъздушна отбрана са свалили 31 украински дрона през нощта на 8 срещу 9 септември. От тях 15 са летели над Черно море, 7 - над Белгородска област, 3 - над Курска област, по 2 - над анексирания Крим и Краснодарския край, по един - над Тамбовска и Воронежка област.

Жител на Сочи е загинал в резултат на атака от украински безпилотни летателни апарати, съобщи губернаторът на Краснодарския край. Според него в района Адлер в Сочи фрагменти от дрон са ударили кола, управлявана от местен жител - той е жертвата. „Общо, според предварителна информация, около 6 частни къщи са били повредени: фасади, покриви, прозорци и огради. Спешните и специалните служби работят на мястото“, написа Венямин Кондратиев.

Вижте какво се случи вчера в окупирания от руските сили Донецк: Украйна разсипа руски военни съоръжения в окупирания Донецк (ВИДЕО).

Атака, разбира се, имаше и срещу Украйна. Жилищна сграда гори в Запорожие след нападение от страна на Руската федерация, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация. Стана ясно, че е ранена 66-годишна жена.

Още: "Много скоро": Тръмп гласи нови разговори с Путин

В нощта на 9 септември (от 19:00 часа на 8 септември) руснаците са атакували с 84 безпилотни летателни апарата от типа "Шахед", "Гербер" и други типове дронове. Според предварителни данни - към 08:30 ч. противовъздушната отбрана на Украйна е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 60 вражески дрона в северната, южната и източната част на страната. Регистрирани са 23 удара с безпилотни летателни апарати на 10 местоположения, съобщиха украинските военновъздушни сили.