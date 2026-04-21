Пленен в Украйна: Русия излъга българин и го прати на фронта, майка му не иска да го връщат при Путин (ВИДЕО)

21 април 2026, 11:05 часа 560 прочитания 0 коментара

Режимът на руския диктатор Владимир Путин е пратил 39-годишен българин от Варна на война в Украйна, след като мъжът се е преместил в Новосибирск и е подписал договор, но при обещания, че ще му дадат работа като шофьор или готвач в тила. Цветан обаче е пуснат директно в щурмови отряд след едва 11 дни обучение. Така наемникът е пратен за "пушечно месо" - обичайна практика в руската армия, изразяваща се в изпращане на малки групи щурмоваци в "месомелачката", които трябва да претоварят украинските защитници и да пробват да се закрепят на позиции, докато дойде поредна група. Това обаче почти винаги е самоубийствена мисия.

Историята на Цветан от България разказва украинският журналист Дмитро Карпенко, който кани пленения ни сънародник за разговор в YouTube канала си Apostle Dmytro Karpenko. Украинецът му обяснява, че няма как да бъде върнат в родната си страна, защото е пленен - може да бъде изправен пред съда в Украйна и да получи присъда от 12 години затвор, или да бъде върнат в Русия, където - по всяка вероятност - ще го пратят отново на предните редици във войната.

В интервюто накрая се включва майката на Цветан Павлина Михова - чрез видеовръзка, и казва: „Надявам се да те осъдят и да не те връщат в Русия“.

Историята на Цветан от България: търсиш цивилна работа в Русия, пращат те на фронта

Дмитро Карпенко, който редовно записва интервюта с пленени руски войници и чуждестранни наемници, сега за първи път представя разговор с гражданин на държава от Европейския съюз. Цветан е подписал договор с руската армия на 14 януари 2026 г., а на 1 февруари (около две седмици по-късно) е бил пленен от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Докато стигне до Русия, българинът е минал през Великобритания, където е работил на нискоквалифицирана длъжност, за да изкара и спести пари, както и през Канада, защото се е оженил за канадка. После обаче се разделят, той се връща у нас и започва редовно да пие алкохол. През септември 2025 г. решава да замине за Руската федерация - при роднини в Новосибирск, където се захваща с онлайн бизнес. Губи обаче спестяванията си.

В крайна сметка се съгласява да подпише договор с руската армия. Бонусът още при парафирането на контракта е около 30 000 евро, или 3 милиона рубли. Уверенията са били, че ще е готвач или шофьор, но както и ние вече сме ви разказвали, в такива случаи наемниците почти винаги се озовават на предната линия на агресивната война на Путин срещу Украйна: Как Русия мами африканци да се бият в Украйна? (ВИДЕО).

"В края на 2025 г., след като се нагледах на всякакви реклами как можеш да изкараш пари, като работиш в тила, аз се свързах с куратор. Жената ми обясни, че мога да съм шофьор, готвач или някаква поддръжка", казва той пред Карпенко, обяснявайки, че няколко пъти му потвърдили.

Цветан, който е завършил Колежа по туризъм към Икономическия университет във Варна, изведнъж се оказва с пушка в ръце, част от 15-и мотосрелкови полк (9-а щурмова рота, 3-ти батальон). Бил пратен на бойна мисия с наемник от Нигерия. Другарят му нямал никаква представа, че ще ходи на война.

Опасната мисия

"На 30 януари ни дадоха маршрут, който е 7,5 километра, до Благовещенка. Казаха ни, че там има много руски военни и трябва просто да стигнем дотам. Но докато чакахме тръгване, друг войник, който бе пратен по-рано, съобщи, че е ранен. Командирът му крещеше: „Бягай оттам. Скрий се. Спасявай се“. Минаха не повече от две минути и войникът каза, че към него летят дронове. Командирът му заповяда да стреля по дроновете и го обвини, че вината - че е ранен - е негова. Трябвало било да ходи по полето, а не в храсталака. Той не оживя", разказва българинът, като думите му са цитирани от OffNews.

На 1 февруари, вече с нигериеца, те поели по друг маршрут и попаднали под ударите на дроновете на ВСУ. Цветан получил координатите на окоп, в който да се скрие.

"Там видях двама души - с автомати, насочени към мен. Бързо казах: „Не стреляйте, аз съм свой“. Те попитаха от коя част, кой ми е командир. Отговорих. Те по радиостанцията се свързаха с командването си и чух отговор на украински. „Попитах ги: „Вие от Украйна ли сте?“. Взеха ме в плен. Аз не се съпротивлявах. Те бяха трима човека, а аз един", добавя българинът.

Майката на българина, пленен от ВСУ, не иска той да се връща в Русия

Майка му, която се включва в разговора, споделя: „Каква пропаганда къде го е изпратила, на мен не ми е известно. Какво са му обещали...? Но той не ми е обяснявал, че ще ходи на фронта“, казва тя.

Цветан ѝ обяснява, че не знае дали да иска обмен в Русия, или да моли да го върнат в България. Майка му е категорична, че в никакъв случай не трябва да се връща в Русия.

Българинът споделя, че съжалява, че е заминал за Руската федерация, двамата с майка му си казват, че се обичат, а Карпенко завършва разговора с думите: „Аз искам да благодаря на всички български граждани, които помагат на нас, на Силите за отбрана на Украйна. Знам хора, знам организации, които са правили и правят това. Много ви благодаря за помощта. И се надявам, че той е първият и последен български гражданин, който е дошъл за 3 милиона рубли да ни убива. Искрено съм признателен на всички, които помагат от България. Нисък поклон и голямо благодаря".

Димитър Радев
