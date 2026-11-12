Левски вади сериозна сума за трима нови през зимата - готви и сериозна чистка на "Герена"

След като спечели първата си титла в Първа лига от 17 години насам, шампионът Левски бе много активен през летния трансферен прозорец. "Сините" похарчиха близо 4 милиона евро, с които привлякоха девет нови футболисти. Най-скъп в селекцията бе Рейналдо, за когото бяха платени 1.5 милиона на португалския Санта Клара. Очертава се ситуацията през предстоящия зимен прозорец да не бъде по-различна. Според информация на "Тема Спорт" Левски ще извади над 3 милиона евро за селекция.

Задава се интересна зима на "Герена"

Изданието сочи, че основен приоритет на "сините" през зимата ще бъде привличането на нов нападател, централен защитник и дясно крило. Играчи на въпросните позиции вече се следят от скаутите на клуба. Левски е готов да похарчи сериозна сума, за да се подсили на върха на атаката си, като "Тема Спорт" пише, че от "Герена" биха били склонни да броят над 2 милиона евро. Това означава, че голямата част от заделената сума ще бъде съсредоточена именно за тази цел.

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Междувременно на "Герена" готвят и чистка. Поне трима чужденци ще се разделят със "сините". Сред тези, чиито дни в клуба изглеждат преброени, са Оливер Камдем, Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Договорите на първите двама изтичат през лятото, докато контрактът на колумбиеца е до 31 декември 2028-а. Очакват се повече подробности през следващите седмици, но едно е сигурно - задава се много интересен трансферен прозорец.

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