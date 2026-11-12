Цолов за Рафа Камара: По-важно е да трупа опит във Формула 1, но аз предпочитам да кара във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов даде мнението си за ситуацията на основния му конкурент във Формула 2 - Рафаел Камара. Двамата водят ожесточена битка за титлата, като два кръга преди края на сезона разликата помежду им е само седем точки в полза на бразилеца. Историята на това съперничество обаче може да придобие неочакван развой, след като Камара получи място във Формула 1 в екипа на Хаас и може да прекрати участието си в серията.

Цолов даде мнението си за ситуацията на Камара

С преждевременното напускане на Естебан Окон и три състезания до края на календара, американският отбор взе решение да качи Камара за Гран При на Бразилия. Сега Хаас трябва прецени кой пилот ще участва в оставащите състезания редом с Оливър Беърман - Лас Вегас, Катар и Абу Даби. Камара и Рио Хиракава са основните кандидати за тази позиция. Това пряко ще се отрази на битката във Формула 2 между Цолов и Камара. От друга страна, Рио Хиракава приключи участията си в WEC и е свободен да поеме ролята на резервен пилот.

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Цолов даде специално онлайн интервю пред редица чуждестранни медии, в което бе запитан за ситуацията на Камара. Българинът посочи, че ако беше на негово място, би дал приоритет на Формула 1, след което призна, че самият той предпочита Камара да се състезава в последните две състезания в подготвителната серия. Цолов заяви: "Анализирам собствената си ситуация, както съм сигурен, че и той анализира своята. Не знам и ще продължа напред с това. Бих искал да имаме добра борба до края на годината между мен, него и Дън. От друга страна, си задавам въпроса: ако бях на негово място, какво бих направил? Според мен е по-важно да натрупа опит във Формула 1, защото това е, което трябва да направи. Но, от друга страна, лично аз предпочитам да кара във Формула 2."

Решението за това кой ще замести Окон в Гран при на Лас Вегас все още не е окончателно. По време на състезанието в "Интерлагос" шефът на отбора Аяо Комацу разкри, че решенията се взимат уикенд след уикенд. Докато от една страна Камара вече е сигурен, че ще бъде на старта през 2027 година, Цолов все още се бори с Лиам Лоусън за мястото в Рейсинг Булс. В сряда българският пилот направи тест с болид на "биковете" от 2025 година на пистата "Хунгароринг".

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