"Лъжи и измислици" за Ламин Ямал вбесиха селекционера на Испания (ВИДЕО)

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте, който по принцип демонстрира огромно спокойствие и класа, бе изключително разгневен по време на последната си пресконференция. Той категорично защити Ламин Ямал, след като звездата на Барселона беше обвинен, че се ползва с преференциално отношение заради по-късното му пристигане в лагера на националния отбор. Треньорът остро критикува "лъжите", свързани с отсъствието на тийнейджъра от предстоящия мач срещу Чехия.

Луис де ла Фунте разкри истинската причина за забавянето на Ямал

Ямал не пътува с отбора за мача на Испания от Лигата на нациите срещу Чехия в четвъртък, 12 ноември. В момента тийнейджърът се бори с възпаление в дясното коляно. Той за първи път съобщи за дискомфорта след победата на Барселона с 2:1 над Атлетико Мадрид. Медицинският екип на Испания оцени проблема и реши да го задържи в клуба за първоначално лечение. По тази причина той получи разрешение да се присъедини към националния лагер по-късно от съотборниците си.

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Де ла Фуенте изрази дълбокото си недоволство от медийното отразяване на закъснялото пристигане на Ямал. Треньорът беше видимо разстроен от предположенията, че младата звезда се ползва с привилегирован статут в отбора. По време на пресконференцията си преди мача с Чехия той даде ясно да се разбере, че няма да толерира неверни информации за хармонията в отбора си: "Това, което ме боли най-много, са лъжите, липсата на строгост, липсата на искреност и измислиците. Ето защо споделих повече, отколкото може би трябваше, но това е единственият начин хората да разберат истината. Не понасям хора, които се опитват да ви заблудят и да лъжат."

Решението да се отложи пристигането на Ямал беше чисто медицинско, с цел да се избегне ненужно пътуване. Де ла Фуенте подчерта, че е бил спазен стандартният протокол. Той разкри: "Нашият медицински екип го прегледа и аз реших, че за да се избегне пътуването, ще е по-добре за него да остане у дома за лечение в своя клуб. Ламин няма никакви специални привилегии. Бихме постъпили така с всеки друг играч." Ямал не е единственият играч, който пристига със закъснение в лагера. Нападателят на Реал Сосиедад Микел Оярсабал също закъсня, докато се възстановяваше от заболяване в Сан Себастиан.

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🗣️ Luis de la Fuente, sobre la opinión de aquellos que dicen que Lamine "se ha borrado": "Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable" "Yo preferí que se quedase en casa y, si el viernes está bien, se incorpore" 📺 La rueda de prensa del seleccionador, en directo en Teledeporte y https://t.co/HXCPPfYzCR — Teledeporte (@teledeporte) November 11, 2026