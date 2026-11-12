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Кръв и масов бой в хотел! Усман Нурмагомедов нападна бивш шампион на UFC (ВИДЕО)

12 ноември 2026, 11:13 часа 465 прочитания 0 коментара
Снимка: Мераб Двалишвили
Кръв и масов бой в хотел! Усман Нурмагомедов нападна бивш шампион на UFC (ВИДЕО)

Сериозен скандал разтърси света на смесените бойни изкуства, след като Усман Нурмагомедов и бившият шампион на UFC Мераб Двалишвили се оказаха в центъра на масово сбиване в Абу Даби. Инцидентът се разигра на 11 ноември в хотелско фоайе, докато грузинският боец даваше интервю. Появилите се в социалните мрежи кадри показват как Нурмагомедов го удря, след което в разправията се включват още няколко души. 

Удар по време на интервю предизвика масов бой 

На видеозаписа се вижда как Усман Нурмагомедов се приближава до Двалишвили, придружен от свои близки и съотборници. След кратка размяна на реплики руският боец го зашлевява през лицето. Последва масово сбиване, в което се намесват представители на двата лагера, докато охраната се опитва да овладее ситуацията.

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След инцидента Двалишвили публикува кадри, на които се вижда окървавеното му лице. Той обвини Нурмагомедов и придружаващите го мъже, че са нападнали него и негов приятел в гръб. Според The National участниците в сбиването са били отведени за разпит от местните власти. Към момента няма официално потвърдена информация за повдигнати обвинения.

Стара вражда стои зад напрежението 

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Отношенията между Двалишвили и лагера на Нурмагомедов са обтегнати отдавна. През януари 2025 година грузинецът победи Умар Нурмагомедов, брат на Усман, с единодушно съдийско решение в двубой за титлата на UFC. Напрежението между двата лагера продължи и впоследствие с публични конфликти.

Любопитното е, че Двалишвили се намира в Абу Даби за участие в турнира RAF, където на 14 ноември трябва да се изправи срещу Марлон Мораес. Умар Нурмагомедов също е част от програмата, докато брат му Усман не е сред участниците.

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ММА UFC
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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