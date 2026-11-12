Кръв и масов бой в хотел! Усман Нурмагомедов нападна бивш шампион на UFC (ВИДЕО)

Сериозен скандал разтърси света на смесените бойни изкуства, след като Усман Нурмагомедов и бившият шампион на UFC Мераб Двалишвили се оказаха в центъра на масово сбиване в Абу Даби. Инцидентът се разигра на 11 ноември в хотелско фоайе, докато грузинският боец даваше интервю. Появилите се в социалните мрежи кадри показват как Нурмагомедов го удря, след което в разправията се включват още няколко души.
Удар по време на интервю предизвика масов бой
На видеозаписа се вижда как Усман Нурмагомедов се приближава до Двалишвили, придружен от свои близки и съотборници. След кратка размяна на реплики руският боец го зашлевява през лицето. Последва масово сбиване, в което се намесват представители на двата лагера, докато охраната се опитва да овладее ситуацията.
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🫣 A Georgian UFC fighter and a Russian MMA fighter got into a brawl in Abu Dhabi In the UAE, assault can lead to criminal charges. However, there have been no official reports of arrests or charges so far. Quite a fitting backdrop to today's peace talks, you might say.— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2026
След инцидента Двалишвили публикува кадри, на които се вижда окървавеното му лице. Той обвини Нурмагомедов и придружаващите го мъже, че са нападнали него и негов приятел в гръб. Според The National участниците в сбиването са били отведени за разпит от местните власти. Към момента няма официално потвърдена информация за повдигнати обвинения.
🚨😳 Merab Dvalishvili has accused Usman Nurmagomedov and his friends of attacking him from behind in Abu Dhabi. “Just two of us… Usman Nurmagomedov and his friends came like snakes from behind. You guys are just sneaky guys, you’re not real men.” — @MerabDvalishvili #UFC #MMA https://t.co/P2O05nYhGM— Footyverse (@Footy_verse7) November 11, 2026
Стара вражда стои зад напрежението
Отношенията между Двалишвили и лагера на Нурмагомедов са обтегнати отдавна. През януари 2025 година грузинецът победи Умар Нурмагомедов, брат на Усман, с единодушно съдийско решение в двубой за титлата на UFC. Напрежението между двата лагера продължи и впоследствие с публични конфликти.
Любопитното е, че Двалишвили се намира в Абу Даби за участие в турнира RAF, където на 14 ноември трябва да се изправи срещу Марлон Мораес. Умар Нурмагомедов също е част от програмата, докато брат му Усман не е сред участниците.
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