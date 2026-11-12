Напрегнат момент в съблекалнята на Англия: Носителят на "Златната топка" е бесен на част от съотборниците си

Селекционерът на Англия Томас Тухел разкри, че Хари Кейн е раздразнен от съотборниците си, които отказват повиквателните за националния отбор и твърди, че неговият капитан никога не би постъпил така. Няколко от звездите на "трите лъва" решиха да не се присъединят към селекцията за международната пауза, включително извинението на Коул Палмър за "натоварения график" през септември. Именно затова плеймейкърът на Челси беше изключен от състава за мачовете от Лигата на нациите тази седмица.

Тухел: Кейн никога не би отказал

Тази постъпка никак не е допаднала на носителя на "Златната топка" за 2026 година - Хари Кейн. Тухел разкри, че нападателят не разбира сънародниците си, които умишлено отказват възможност да представят родината си. По време на пресконференцията си преди мача с Хърватия селекционерът заяви: "Той винаги е тук и не му харесва, когато играчите вземат решения на принципа "50 на 50" да не дойдат на лагера. Имахме този разговор още в самото начало, когато поех поста, и това беше една от неговите позиции - да се гарантира, че играчите идват и се гордеят с това, защото това е най-голямата чест. Трябва да се уверим, че ако това се случи (откази), ние сме толкова силни, че всъщност да зададем тон, при който всеки да иска отчаяно да бъде в лагера, защото всеки може да загуби мястото си в състава, ако пропусне лагера. Кейн даде много ясно да се разбере какви са стандартите за него. Той никога не би отказал. Никога."

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Кейн иска да достигне 150 мача с националния отбор

Кейн, от своя страна, казва, че желанието му гори по-силно от всякога, тъй като се стреми към 100 гола за Англия и рекорди, които ще останат в историята за поколения напред. Той настоява, че е далеч от края на кариерата си и е предупредил съотборниците си Деклан Райс и Джуд Белингам, че рекордът му за мачове за националния отбор все още може да достигне 150. Срещу Хърватия той ще изиграе своя мач №126, което ще го превърна в рекордьор по участия с фланелката на "трите лъва".

"Сега не е време за почивка", каза Кейн. "Ставам все по-добър с всяка изминала година. Докато се чувствам така, защо да си поставям някакви ограничения? Искам да отбележа 100 гола за Англия възможно най-бързо. Джуд и Дек вече имат по 60 и нещо мача за националния отбор, а вижте колко са млади. Така че ще се опитам да им дам добър брой, който да наваксат! Преди да се усетим, ще дойде Евро 2024 у дома. Дотогава може би ще съм стигнал 140 мача за националния отбор, а след това ще говорим за 150. Най-големият ми страх е да приключа кариерата си и да си мисля, че съм могъл да направя малко повече. Имам амбицията да бъда най-добрият."

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