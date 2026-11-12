Раздялата е факт! Манчестър Юнайтед уволни Майкъл Карик

Раздялата е факт! Манчестър Юнайтед най-накрая потвърди уволнението на Майкъл Карик. Най-лошо пазената тайна във футбола бе обявена в четвъртък, 12 ноември, след като ден по-рано се проведе среща на ръководството на клуба между сър Джим Ратклиф, Омар Берада и Джейсън Уилкокс. Бъдещето на Карик беше предмет на постоянни спекулации през последните седмици, въпреки че той беше назначен за постоянен мениджър едва през лятото. Но под негово ръководство "червените дяволи" записаха най-лошия си старт от 40 години насам и се намират в зоната на изпадащите във Висшата лига.

Официално: Манчестър Юнайтед уволни Карик

На бившия полузащитник на Юнайтед бяха дадени три мача, за да спаси поста си след унизителните загуби с 1:4 от Комо и 0:3 Борнемут миналия месец. Но двата чудотворни обрати в рамките на четири дни, които донесоха победа срещу Рома и равенство 4:4 с Астън Вила, изглежда не са били достатъчни. Става ясно, че Ратклиф и семейство Глейзър са одобрили препоръката на Уилкокс и Берада, че е необходима промяна на треньорския пост. Очаква се Маурисио Почетино да бъде тази промяна, като Юнайтед вече е установил контакт с Американската футболна федерация, за да активира клаузата за откупуване на треньора в размер на 7,5 милиона лири.

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Карик пристигна на "Олд Трафорд" в средата на миналия сезон като заместник на уволнения Рубен Аморим. Под негово ръководството "червените дяволи" направиха огромен прогрес и завършиха на 3-о място в класирането. След като обаче му беше поверена постоянната длъжност, нещата започнаха да се разпадат много бързо, като Юнайтед загуби от новопромотирания Хъл Сити в първия кръг на новия сезон. В следващия си мач тимът успя да победи Ипсуич Таун в един изпълнен с обрати мач, но оттогава насам не е спечелил пълния брой точки в нито един двубой от Висшата лига.

В Шампионската лига Юнайтед започна с убедителна победа над аутсайдера Сабах, след което претърпя тежки поражения от Атлетико Мадрид и Комо. Миналата седмица тимът успя да обърне резултата от 0:2 и да победи Рома в последния си мач в европейските турнири. Краткото пребиваване на Карик начело на отбора беше белязано и от недоволство сред играчите, като Лисандро Мартинес и Бруно Фернандеш изразиха остро недоволство в експлозивни интервюта за медиите.

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