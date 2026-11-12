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Стрелба в кафене в Германия взе жертва

12 ноември 2026, 9:41 часа 426 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стрелба в кафене в Германия взе жертва

Един човек бе убит, а още един - ранен, при стрелба в кафене в югозападния германски град Манхайм, провинция Баден-Вюртемберг. По предварителни данни в кафенето, намиращо се в центъра на града, е възникнал спор снощи, по време на който един от замесените е открил огън. При стрелбата са пострадали двама души, като единият от тях е починал от получените рани.

Стрелецът е избягал пеша, но малко по-късно е бил открит от полицията. По време на задържането му полицаи са стреляли, като беглецът е бил ранен, съобщава ДПА. 

Заподозреният и раненият от кафенето са получили медицинска помощ, се посочва в съобщението на полицията. Германските разследващи изясняват точните мотиви за спора, довел до кръвопролитието.

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Стрелба Кафене Германия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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