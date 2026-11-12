Армения одобри "Маршрута на Тръмп" - мащабния проект с Азербайджан, в който САЩ имат 74% (ВИДЕО)

Арменският президент Вахагън Хачатурян подписа закон, с който се ратифицира рамковото споразумение за стратегическо сътрудничество между Армения и САЩ във връзка с проекта "Маршрут на Тръмп за международен мир и просперитет" (TRIPP). В изявление, публикувано на официалния уебсайт на президента, се отбелязва, че Хачатурян е подписал закона на 10 ноември. Става въпрос за транспортна връзка, свързваща континенталната част на Азербайджан с Нахичеван, столица на Нахичеванската автономна република. Това е азербайджански ексклав, който е напълно откъснат по суша от основната територия на страната и няма излаз на море.

Какво е "Маршрутът на Тръмп"?

На 8 август 2025 г., след тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, президентът на Азербайджан Илхам Алиев и арменският министър-председател Никол Пашинян подписаха съвместна декларация, очертаваща мирно уреждане на споровете между Баку и Ереван и създаването на транспортна връзка, свързваща континенталната част на Азербайджан с Нахичеван, през територията на Армения.

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❗️🇺🇲 | 🇦🇿🕊🇦🇲 - Armenia and Azerbaijan signed a historic peace agreement, facilitated by the Trump administration, to end decades of conflict over Nagorno-Karabakh. The deal establishes the "Trump Route for International Peace and Prosperity," a 20-mile transit corridor linking Azerbaijan to its Nakhchivan exclave through Armenia, with exclusive U.S. development rights. The agreement includes U.S. bilateral deals on energy, technology, and infrastructure, dissolves the OSCE Minsk Group, and aims to boost regional trade and stability. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 8, 2025

Предлаганият транспортен коридор беше наречен „Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP). Това е планиран многофункционален инфраструктурен проект. В двустранен документ между САЩ и Армения маршрутът бе описан като „очакван да донесе взаимни ползи за международната и вътрешнодържавната свързаност на Република Армения“.

Заместник-министърът на външните работи на Армения Вахан Костанян, заместник-министърът на външните работи на Азербайджан Елнур Мамадов и помощник-държавният секретар на САЩ по европейските и евразийските въпроси Брендан Ханрахан дадоха старт на групата.

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„Този форум обединява политици и технически експерти от нашите три държави, за да работят съвместно и да допринесат за дългосрочната стабилност, икономическата жизненост, регионалната свързаност и търговския просперитет в целия регион, като подчертава историческата Декларация от мирната среща на върха от 8 август 2025 г., с посредник президента Тръмп“, се посочваше в изявлението.

Страните се споразумяха също така да създадат първите две тристранни групи за планиране, които са насочени към транспорта и преноса на електроенергия. „Тези технически групи за планиране представляват решаваща стъпка към разрешаването на сложни технически въпроси и преминаването към следващите етапи на изпълнение, включително свързването с други регионални инфраструктури“, пишеше в официалното изявление.

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На 28 октомври, арменският парламент ратифицира рамковото споразумение за стратегическо партньорство със САЩ, свързано с проекта TRIPP. Опозицията беше против, защото според нея това работи за интересите на Баку вместо за тези на Ереван.

САЩ ще притежават 74% от акциите на TRIPP Development Company - компанията, отговорна за разработването и управлението на проекта, докато останалите 26% ще са за Армения.

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