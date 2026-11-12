Първо четене: Депутатите с лоши новини за хората с по-мощните коли и домашната ракия

По-мощните автомобили да плащат акциз и да не може да предлагате ракия в офиса. Това приеха народните представители на първо четене. Това стана чрез промени в Закона за акциза и данъчните складове. Промените са предложени от правителството на Румен Радев и за тях гласуваха 118 народни представители предимно от "Прогресивна България", "против" бяха 67 депутати, а 3-ма гласуваха с "въздържал се".

Предложението все още не е окончателно, тъй като предстои второ гласуване на законопроекта.

Карате по-мощна кола- ще плащате повече?

Предлага се леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене равна или по-голяма от 250 KW да се облагат с акциз. Размерът на акциза ще се определя в зависимост от конкретната мощност на двигателя.

За автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро; За автомобили с мощност на двигателя от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; За автомобили с мощност на двигателя от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; За автомобили с мощност на двигателя над 500 kW - 6000 евро.

Какво точно приеха за ракията?

Друг мерки в законопроекта са свързани с предлагането на домашна ракия. Депутатите приеха текст, който забранява държане, предлагане и продажба на домашна ракия в места и помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност, а според опозицията това означава, че няма да можете да носите ракия в офиса. ОЩЕ: "Ако предложите ракия в офиса - ще ви глобят": Асен Василев обвини властта, че не са оправили проблема

По-рано през деня обаче съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обяви, че спорният текст за съхраняване на ракията е бил изтрит от законопроекта.

И това действително е така - във внесения в парламента законопроект този текст го няма.

Припомняме, че управляващите предлагаха забрана за държането на произведени в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии), от лица, които са различни от получателя по издадения акцизен данъчен документ или от лица, които не са членове на неговото семейство". ОЩЕ: "Не е било за редактиране, ами направо за изтриване": Спорните текстове за ракията мистериозно изчезнаха от закона