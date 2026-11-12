Руски военен бе взривен в автомобил насред Санкт Петербург

Руски военен е бил взривен рано тази сутрин в Санкт Петербург, като колата му е експлодирала в движение, съобщи Следственият комитет на Русия. Започнало е разследване за убийство. Взривът е станал в Пушкински район на града, а чинът на военния не се уточнява.

Прокремълският телеграм канал MASH посочва, че експлозията е станала на половин километър от мястото на друг подобен взрив, който се случи през август и при който е бил използван същият метод с дистанционно детониране на взривно устройство, поставено под дъното на автомобила.

Според "Фонтанка", убитият е бил полковник, главен щурман на 6-та армия на ВВС и ПВО.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските специални служби са поемали отговорност или са били обвинявани за няколко убийства в Русия на руски офицери. При бомбени атентати бяха убити и руски генерали, както и назначени от Москва местни ръководители в окупираните украински територии.

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