Войната в Иран:

Хиляди украинци са умрели за Путин във война срещу родината си, повечето са от окупираните земи

12 ноември 2026, 10:23 часа 1011 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Хиляди украинци са умрели за Путин във война срещу родината си, повечето са от окупираните земи

Над 11 000 чужденци от близо 100 държави са загинали, воювайки на страната на Русия по време на пълномащабната инвазия в Украйна, съобщи Bloomberg, позовавайки се на поверителни данни от Руската държавна статистическа служба ("Росстат"). Данните са били получени от беларуската опозиционна група Cyber Partisans и украинската хакерска организация Silent Crow. По-късно те са били предоставени на изданието и на малка група други медии.

Агенцията посочва, че информацията произхожда от база данни, съдържаща над 11 милиона смъртни акта, заедно с допълнителни подробности като място на раждане, гражданство и място на смъртта.

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Точните числа: откъде има най-много загинали

Изданието отбелязва, че Русия е регистрирала около 400 000 смъртни случая, свързани с войната, откакто започна пълномащабната си инвазия в Украйна преди почти пет години. В тази обща бройка са включени 11 335 души, родени извън Руската федерация или притежаващи чуждо гражданство.

Около 3700 от загиналите чуждестранни бойци са били украински граждани или хора, родени в Украйна, след като тя става независима държава вследствие на разпадането на СССР. Повечето от тях са живели в окупираните територии на Източна и Южна Украйна.

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Като цяло, около 80% от загиналите чужденци са били от бившите съветски републики.

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В публикацията се отбелязва също, че базата данни не съдържа информация относно смъртните случаи на севернокорейски войници в Украйна, т.е. Русия не е издала смъртни актове за нито един севернокореец, защото те са били част от чуждестранни подразделения, а не лица, които са се присъединили към руската армия. Със сигурност изпратените от Ким Чен Ун войници в Русия, които да се сражават срещу украинските сили, са минимум в порядъка на 11-12 000 души, а някои оценки стигат дори по-далеч - между 16 и 22 000.

Съгласно публикувана карта към данните - има и загинали българи, сражаващи се за Русия, но те са в най-малката графа - между 1 и 9 души.

Смъртните случаи, открити в базата данни, са регистрирани в периода от 24 февруари 2022 г. до края на август 2026 г. и са изрично свързани с войната - чрез кодиране или чрез текст, в който се споменават термини като „военна операция“, „обстрел“ или „дронове“, гласи информацията от изтеклата база данни. „Росстат“ не е отговорила на запитване за коментар от Bloomberg.

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Осемкратно увеличение

Данните на "Росстат" сочат повече от осемкратно увеличение на смъртните случаи, свързани с войната, сред чуждестранните граждани - от приблизително 630 през 2022 г. до над 5500 през 2025 г.

Освен това журналистите отбелязват тенденции в руското набиране на войници в различни страни. По-конкретно, през 2023–2024 г. значителен брой бойци от Непал са загинали в руската армия. А през 2024–2025 г. са били убити значителен брой войници от Шри Ланка и Китай. От края на 2025 г. „Росстат“ отчита увеличение на броя на смъртните случаи сред войници от Колумбия, Кения и Нигерия.

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Още около 300 от загиналите са били германски граждани. Повечето от тях са родени преди 1992 г. в източногермански градове с военни гарнизони като Потсдам и Магдебург. Съветски, а по-късно и руски войски, са били разположени в тези региони до 1994 г.

Почти всички загинали, а именно 99%, са били мъже. Сред тях са регистрирани едва 159 жени от чужди държави, 154 - от окупираните територии на Украйна.

Снимка: Kremlin.ru

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Граждани на 48 държави, които са се сражавали за Русия, в момента се държат в плен в Украйна, по данни на местния координационен щаб.

През октомври Дмитро Усов - секретар на Координационния щаб на Украйна за третиране на военнопленниците и бригаден генерал - заяви, че Русия значително е увеличила броя на чуждестранните наемници в армията си, като те биват изпращани на война срещу Украйна. „На предишната конференция представихме данни, показващи, че 28 000 чужденци от 138 държави са били мобилизирани или наети в руските въоръжени сили. Днес разполагаме с данни за близо 46 000 чужденци, които са подписали договори и представляват 151 държави“, каза Усов.

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В началото на септември 2026 г. Генералният щаб на Украйна съобщи, че руските загуби във войната са надхвърлили 1,5 милиона убити, пленени, изчезнали и толкова тежко ранени, че вече не могат да се върнат към бойни действия.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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