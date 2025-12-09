Войната в Украйна:

Международният съд на ООН прие насрещния иск на Русия по делото за геноцид, заведено от Украйна

Международният съд на ООН постанови, че насрещният иск на Русия срещу Украйна по делото за Конвенцията за геноцида е допустим, и разпореди на двете страни да представят аргументите си. В официално съобщение от 5 декември съдът определи исковете на Москва за "част от текущото производство". Така бе отменено искането на Киев за отхвърляне на насрещния иск - Международният съд на ООН казва, че той попада в неговата юрисдикция и „е пряко свързан с предмета на иска на другата страна“, а именно Украйна.

Забавяне на процеса

Украйна трябва да представи отговора си на насрещния иск до 7 декември 2026 г., а Русия ще има срок до 7 декември 2027 г. да отговори на аргументите на Киев, става ясно от официалното съобщение.

Защо бе заведено делото от Украйна и кои възражения на двете страни бяха отхвърлени?

На 2 февруари 2024 г. Международният съд на ООН издаде временно решение по делото на Украйна срещу Русия по Конвенцията за геноцида. Киев обвини Москва, че изкривява понятието „геноцид“ и злоупотребява с него, за да оправдае пълномащабната си инвазия.

Съдът отхвърли пет от шестте възражения, повдигнати от Русия, но също така отказа да разгледа украинските твърдения относно незаконността на признаването на така наречените Луганска народна република и Донецка народна република - самопровъзгласени и непризнати образувания в украинските области Луганск и Донецк.

Съдът отказа да гледа и избухването на война въз основа на фалшиви обвинения в геноцид, тъй като според магистратите те не се отнасят до Конвенцията за геноцида.

Ще бъде разгледано само твърдението на Киев, че Русия фалшиво е обвинила Украйна в несъществуващ геноцид, което може да представлява пряко нарушение на Конвенцията, уточнява "Украинска правда".

