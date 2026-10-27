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София и Варна на протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, блъснал фатално Милен Цветков

27 октомври 2026, 20:07 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
София и Варна на протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, блъснал фатално Милен Цветков

Протест пред Съдебната палата се провежда в София. Поводът е предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, който през 2020 година причини тежка каотастрофа и уби журналиста Милен Цветков, за което получи 9 години затвор, но беше пуснат предсрочно. От прокуратурата вече обявиха, че ще протестират определението на съда. Протестът в столицата беше организиран от бащата на Сияна, която също загина в катастрофа – Николай Попов.

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"Просто нямам думи и това освобождаване е такъв ясен шамар за обществото, което ни кара да се замислим къде живеем, в каква държава", заяви пред БНТ Николай Попов.

Организаторите на протеста във Варна завиха, че се надяват да привлекат вниманието към проблемите в правосъдната система и да изразят солидарност с всички жертви на войната по пътищата.

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През 2020-та година, на Великден, Кристиан Николов предизвика тежката катастрофа на столичния булевард "Черни Връх", при която загина и журналистът Милен Цветков.

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протест Милен Цветков Николай Попов Кристиан Николов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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