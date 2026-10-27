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Напрежение сред феновете на ЦСКА: Продажбата на билети за историческия мач блокира

27 октомври 2026, 20:27 часа 644 прочитания 0 коментара

Технически проблем прекъсна продажбата на билети за дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион "Българска армия". "Червените" трябва да приемат Славия на 31 октомври в първия официален двубой на обновеното съоръжение, но затрудненията с новата билетна система предизвикаха притеснения сред част от привържениците. От клуба увериха, че работят по отстраняването на проблема и че притежателите на абонаментни карти от миналия сезон няма да останат без билети.

ЦСКА ще работи цяла нощ за отстраняването на проблема

Според информация на Sportal.bg техническите затруднения са свързани с новата система за продажба на пропуски. От ЦСКА са готови да работят без прекъсване през нощта, за да възстановят нормалното ѝ функциониране. Още преди старта на продажбите клубът предупреди, че при въвеждането на новата платформа са възможни временни затруднения.

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ЦСКА

От ръководството категорично отричат и появилите се съмнения, че местата в сектор "Г" са умишлено блокирани или запазени. Причината за невъзможността да бъдат закупени пропуски е единствено техническа.

Над 4000 фенове са с предимство за историческия мач 

Най-сериозни притеснения са възникнали сред притежателите на абонаментни карти от миналия сезон. Те са над 4000 и имат право първи да закупят билети за двубоя със Славия. От ЦСКА уверяват, че всички тези привърженици ще могат да се сдобият с пропуски. Едва след приключването на приоритетната продажба останалите места ще бъдат пуснати свободно. 

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Срещата със Славия от 14-ия кръг на Първа лига е насрочена за 31 октомври (събота) от 19:30 часа. Очаква се интересът към завръщането на "Българска армия" да бъде огромен. Според прогнозите на клуба заявките за билети могат да надхвърлят трикратно капацитета на обновения стадион, който е приблизително 18 000 зрители.

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ЦСКА фенове на ЦСКА стадион Българска армия
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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