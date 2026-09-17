Франция удължава субсидиите за горива за засегнатите сектори

Целевата подкрепа за секторите, силно засегнати от скока на цените на горивата вследствие на събитията в Близкия изток, да бъде удължена до края на годината, поиска френският премиер Себастиан Льокорню от министрите. "Целта е да се запазят икономическата активност, работните места и растежът, като същевременно се осигури предвидимост за компаниите до края на годината", се казва в изявление на правителството.

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В началото на седмицата френски синдикати от различни сектори проведоха ден на стачни действия в знак на протест срещу проблеми, вариращи от нивата на заплатите до растящите цени на горивата.

На френското правителство му предстои скоро да представи проектобюджет – задача, изискваща особена деликатност, тъй като Париж се стреми да държи бюджетния дефицит под контрол преди президентските избори догодина.

За рибарите субсидията за гориво ще се увеличи от 25 на 35 евроцента на литър.

За отговарящите на условията строителни фирми и компании, извършващи обществени дейности, подкрепата ще бъде удължена в размер на 20 евроцента на литър дизел за извънпътна техника.

За земеделските стопани субсидията от 15 евроцента на литър също ще бъде удължена.

Подкрепата за горивата ще допълни другите мерки за помощ в рамките на плана за спешни действия в селското стопанство.