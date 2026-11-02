Мелони плаща политическа цена за подкрепата за Украйна: Обяви ще продължи ли

Италианският премиер Джорджа Мелони коментира, че подкрепата ѝ за Украйна може да има висока политическа цена за нея, но няма да промени позицията си. Тя направи това изказване в интервю с журналиста Бруно Веспа, съобщи ANSA.

Мелони каза, че е „напълно наясно, че подкрепа за Украйна може да има политическа цена“. Тя заяви, че част от електората може да не е съгласна с позиция ѝ. „Нямам намерение да я променям“, добави тя.

Мелони представи политиката като въпрос от национален интерес. „Не подкрепям Украйна просто заради украинците. Правя го заради Италия“, каза тя.

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Мелони смята, че свят, управляван от най-силните във военно отношение, не е в интерес на Италия. „Това не е политическо мнение, това е факт“, каза тя.

Салвини отвръща на удара

Коментарите на Мелони идват след коалиционен спор, започнал седмица по-рано. Вицепремиерът Матео Салвини беше преизбран за лидер на "Лигата" в неделя, на конгрес в Милано. Той спечели 465 гласа срещу 146 за претендента Масимо Гаравалия.

„Не можем да продължим да изпращаме пари и оръжия на Украйна“, обяви Салвини пред делегатите. Той обеща да представи позицията на "Лигата" пред кабинета. Според медии в страната той ще се стреми да спре икономическата и военната подкрепа на Италия.

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На 31 октомври Il Giornale d'Italia цитира Салвини, който заяви, че санкциите „само са поставили италианския бизнес на колене“. Италия също така плаща милиони годишно, за да поддържа конфискуваните руски суперяхти, съобщи Clash Report. "Лигата" е подложена на натиск от „Национално бъдеще“ на Роберто Ваначи, която според DPA я е изпреварила в социологическите проучвания.

Таяни и пакетът от мерки

Министърът на външните работи Антонио Таяни, който ръководи „Напред, Италия“, отговори на Салвини на 26 октомври. „Ние сме с Украйна и ще продължим да я подкрепяме толкова дълго, колкото е необходимо“, каза той пред репортери в Милано. „Следващият пакет военна помощ вече е готов и ще го изпратим на Киев възможно най-скоро.“

Министърът на отбраната Гуидо Кросето заяви в същия ден, че позицията на Италия по отношение на Украйна „не може да се промени“. На 29 октомври Таяни заяви, че пакетът е „почти готов“. Все още се нуждае от подписи от Кросето, Таяни и министъра на икономиката Джанкарло Джорджети.

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Италианските медии го наричат ​​13-ия пакет. Съдържанието му е класифицирано. Il Messaggero съобщи, че може да включва ракети-прехващачи Aster 30. По-рано La Repubblica предаде, че одобрението е на пауза заради разрива в коалицията.

На 28 октомври кабинетът удължи извънредното положение, което е в основата на помощта за Украйна, с 12 месеца. Мелони заяви пред репортери, че не очаква позицията на мнозинството да се промени. Тя каза, че Салвини има право да изрази мнението на своите избиратели.

„Il Foglio“ съобщи, че Салвини е напуснал пресконференцията след отговора ѝ. Партията на Ваначи заяви, че ще гласува против пакета за оръжия.

Италия трябва да проведе избори през 2027 г.