За 3 месеца Meta е разработила хуманоиден робот с китайска помощ

Компанията на Марк Зукърбърг Meta е разработила прототип на хуманоиден робот съвместно с китайския стартъп Fourier и в момента работи върху втора версия, съобщи The Information в събота, позовавайки се на хора, запознати с инициативата, предаде Ройтерс.

Като част от усилията си в областта на роботиката, Meta е изградила прототип на хуманоиден робот, предназначен да помага в домовете на хората, съобщи The ​​Information. В доклад се казва, че роботът, с вътрешно кодово име Max, е разработен с помощта на китайска компания за роботика, наречена Fourier, за около 3 месеца.

Според източници на The Information роботът тежи приблизително 50 кг и е висок около 1,5 метра. Отвън прототипът има дисплей, който може да показва изражения на лицето, вграден високоговорител и ръце, предназначени за повдигане на малки предмети. Вътре Meta е използвала чипове Jetson Thor на NVIDIA, за да захранва робота.

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По данни на на Information няма определена дата за пускане на пазара на масова версия на Max, но Meta вече работи по втори прототип с кодово име Max 2 от септември.

В доклада се добавя, че технологичният гигант включва актуализации в дизайна на торса и ръцете на робота, както и добавя проектор и допълнителни сензори, които да му помогнат да се справя по-добре със стълби.

Усилията на Meta да пробие в света на хуманоидните роботи започнаха още миналата година, след като Bloomberg съобщи, че компанията е сформирала нов екип, натоварен със създаването на роботизиран хардуер, чията крайна цел е да може да върши домакинска работа. След тези информации по-рано тази година Meta придоби стартираща компания, известна с разработките си на изкуствен интелект специално за роботи.

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