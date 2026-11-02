Телескоп на НАСА с тегло 1500 кг ще падне на Земята тази седмица: Какво е известно?

Космическият телескоп Swift ще изгори в атмосферата, но някои части от обсерваторията биха могли да достигнат повърхността на планетата.

Падането на телескопа на НАСА

Очаква се космическият телескоп Swift на НАСА да влезе отново в земната атмосфера през следващите дни след 22 години успешна орбита. Обсерваторията е станала жертва на слънчевата активност и вече не може да поддържа стабилна орбита. Усилията за спасяване на телескопа Swift се провалиха. Експерти са идентифицирали потенциални места, където биха могли да паднат отломки от космическата обсерватория с тегло 1500 кг, съобщава Space.

Космическата обсерватория Swift беше изстреляна в орбита през 2004 г. В продължение на 22 години тя изучава гама-лъчеви изблици, най-мощните експлозии във Вселената, както и други космически обекти и явления. Телескопът Swift пада от две седмици и се очаква да падне на Земята тази седмица.

Според Дарън Макнайт от LeoLabs, Swift най-вероятно ще се разпадне почти напълно по време на повторното си навлизане в атмосферата. Но някои компоненти все пак биха могли да паднат на повърхността на планетата. Дийн Слейдън от Accu Components споделя подобно мнение. И двамата са експерти по космически кораби.

Все още не е известно точно къде биха могли да паднат оцелелите фрагменти от обсерваторията Swift, но експертите посочват, че орбитата на Swift се намира в ивица, разположена между 21 градуса северна и южна ширина. Това са предимно океани, но също така и населени райони на Африка, Южна и Югоизточна Азия, както и Южна и Северна Америка.

Слейдън вярва, че Суифт ще се разпадне по начин, който няма да представлява заплаха за хората на Земята. НАСА заяви, че рискът от нараняване на някого е изключително малък. LeoLabs също оценява вероятността за подобно събитие като изключително ниска.

Експертите прогнозират, че всички оцелели отломки от телескопа Swift най-вероятно ще паднат в океана.

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В края на септември месец след неуспешен опит за спасяване на остарелия космически телескоп Swift на НАСА, космическият кораб Link се разби на Земята. Почти 3 месеца след изстрелването си в Космоса, космическият кораб Link, създаден от Katalyst Space Technologies, падна на Земята след неуспешен опит да издигне орбитата на старата обсерватория на НАСА, пише Phys.

Katalyst Space Technologies заяви, че космическият кораб Link е навлязъл в земната атмосфера и е изгорял, с което е сложил край на неуспешната спасителна мисия на стойност 30 милиона долара за космическия телескоп Swift на НАСА. Очаква се същото да се случи и с обсерваторията Swift в началото на ноември, която бавно пада към нашата планета от месеци.