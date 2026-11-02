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Режисьорът Майкъл Ман се самопростреля на лицензирано стрелбище

02 ноември 2026, 10:03 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Режисьорът Майкъл Ман се самопростреля на лицензирано стрелбище

Филмовият режисьор Майкъл Ман е бил откаран по спешност в болница, след като случайно се е прострелял на стрелбище, съобщи АП. Инцидентът с 83-годишния кинотворец е станал на 31 октомври, в събота следобед, на стрелбище в Лос Анджелис. Той е бил откаран в болница, където е прегледан и предстои да бъде изписан, съобщи негов представител пред АП.

Снимка: Getty Images

Ман е получил повърхностна рана на крака, след като оръжието му е произвело случаен изстрел, докато е било в кобура, уточни неговият говорител. Режисьорът на криминални класики като "Жега" и "Съучастникът" е опитен стрелец от десетилетия, а инцидентът е станал на лицензирано стрелбище.

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Ман продължава да бъде изключително активен в Холивуд и след навършването на 80 години. Наскоро той режисира филма "Ферари" с Адам Драйвър, а в момента подготвя продължение на "Жега", чиито снимки се очаква да започнат в началото на следващата година, допълва БТА.

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Холивуд звезди оръжие Майкъл Ман
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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