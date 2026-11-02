Сбирка на "Сръбски" и "Руски свят" в София: Знаят ли българските служби какво се случва в БПЦ?

На фона на руските атаки в Черно море и на недопуснатите българи в Сърбия - празникът на св. крал Стефан Милутин в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“ в българската столица София изглежда се е превърнал в сбирка на "Руски" и "Сръбски свят" у нас. Това поставя въпроса какво се случва в Българската православна църква и знаят ли службите за това своеобразно събиране. Видно от съобщение на сайта на Българската православна църква, на богослужението са присъствали Тимочкият митрополит Иларион и други духовници от Сръбската православна църква.

Там е бил и посланикът на Сърбия Милан Равич, научаваме от сръбската религиозна медия zivotcrkve.rs, но и от сайта на Българската православна църква.

Нещо повече от съобщенията е видно, че българският патриарх Даниил е пратил поздрави на сръбския патриарх Порфирий, както и подаръци.

Руската църква е била представена на по-ниско ниво, тъй като там е бил протойерей Владимир Тишчук – председател на руския храм-подворие „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. ОЩЕ: Защо мишкуваме като държава пред Сърбия и не защитаваме националното си достойнство?

Сръбската църква и ролята й в "Сръбски свят"

Сръбската църква е част от висшето ръководство на така наречения "Сръбски свят", което представлява наддържавно обединение.

Според декларацията за защита на националните и политически права и общото бъдеще на сръбския народ от 8 юни 2024 г., по-известна като "Сръбски свят", църквата влиза във Всесръбският събор, а ролята й е да е "един от стълбовете на националната, културната и духовната идентичност на сръбския народ".

Освен това Всесръбският събор подкрепя и ролята на Сръбската православна църква в образованието на младите хора чрез педагогически и образователни дейности, т.е. сръбското влияние прониква във възпитанието още в най-ранна детска възраст.

Идентична е пропагандната роля на Московската патриаршия за "Руски свят". ОЩЕ: Българското разузнаване: Чужди сили са работили срещу България на Балканите

Отзвук и в РСМ: Доказателство за руското и сръбско влияние през църквата

Мощите на сръбски крал са шествали в българската столица, което между другото се случва за поредна година, като тази традиция с шествието е сравнително нова и започва преди няколко години.

Събитието обаче имаше отзвук и в македонската религиозна медия "Религия.мк", която публикува заглавие: "Българският патриарх Даниил отслужи литургия в чест на сръбския крал Стефан Милутин, чиито мощи се съхраняват в София". ОЩЕ: Първо изравяха гробовете им, днес се молят за тях: Сръбски епископ почете героите ни от Илинден в Северна Македония

"Именно присъствието на мощите на сръбския крал в сърцето на българската столица придава особено значение на това тържество. Катедралата „Света Недела“ е известна още като „Свети крал“, именно заради светите мощи, които се съхраняват там, в специален кивот", пише още македонската медия.

Отзвукът в македонската религиозна медия не изглежда случаен. Това е така, защото в края на миналата година разследване на Антидезинформационната мрежа за Балканите показа, че руската православна пропаганда си пробива път именно през църковните медии на Северна Македония в рамките на проекта за борба с дезинформацията в Западните Балкани.

Същевременно скорошен доклад на Центъра за дигитална криминалистика в Черна гора показва, че руските и сръбските интереси не са идентични, но в отделни сегменти се припокриват и взаимно се усилват, като целта им е да пречат на евроинтеграцията на Западните Балкани.

В тази връзка не е случайно също, че Европейският парламет с тревога констатира през юни 2026 г., че в Северна Македония се шири "Сръбски свят", сръбско и руско влияние.

Въпросът е дали това влияние не е стигнало до Българската православна църква под ръководството на патриарх Даниил? ОЩЕ:Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани